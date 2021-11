Mesaj deosebit de important pentru bugetarii din România!

Ce se va întâmpla cu bugetarii care au fost angajaţi “pe pile şi pe prietenii”?

Florin Cîţu, preşedinte al PNL şi încă premier interimar, le transmite un mesaj extrem de ferm angajaţilor de la stat din România.

“Cei care sunt acolo pe pile şi pe prietenii, să nu mai existe”, a spus, duminică Florin Cîţu, vorbind despre o reformă din temelii a aparatului administrativ.

“Aparatul bugetar este supradimensionat, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficiente”, afirmă liderul liberal, care vrea să-i plătească generos doar pe angajaţii care fac cu adevărat performanţă.

“Era o idee că OK, am avea loc să eficientizăm aparatul public şi aici vă spun ce ne spun nouă oamenii, pe stradă. Aparatul bugetar este supradimensionat, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficiente şi eu vreau performanţă de la angajaţii din sectorul public.

Vreau să fie bine plătiţi cei care fac performanţă, iar cei care sunt acolo pe pile şi pe prietenii, să nu mai existe acolo”, a declarat, duminică, Florin Cîţu.

Problemele din instituţiile statului, dar şi de la Metrorex şi CFR Călători

Pe de altă parte, preşedintele PNL recunoaşte că şi-a dorit să realizeze reforme mai serioase în timpul mandatului său, însă nu totul s-a realizat. El a dat drept exemple negative Metrorex şi CFR Călatori, subliniind că a cerut reforme şi în toate instituţiile statului, însă acestea nu s-au făcut.

“Aici este vorba despre măsurile pe care trebuie să le avem în PNRR. Reforma pensiilor pe contributivitate, reforma salarizării, să legăm salarizarea de performanţă în sectorul bugetar şi atunci bineînţeles, vom avea mai multe resurse şi bineînţeles este vorba de eficientizarea aparatului public.

Şi aici recunosc eu, în această guvernare nu am făcut eu cât doream să fac în această reformă a administraţiei publice şi a aparatului public. Am cerut reformă la Metrorex – nu s-a făcut, am cerut reformă la CFR Călători – nu s-a făcut, am cerut reforme la toate instituţiile statului – nu s-au făcut.

Şi pentru că au plecat de la guvernare foştii parteneri, nu am mai avut timp să accelerăm, să apăsăm pe pedala de acceleraţie”, a mai precizat Florin Cîţu, potrivit News.ro.

Vor fi daţi afară 300.000 de bugetari?

Întrebat despre discuţiile avute cu PSD privind reducerea cu 25% a aparatului bugetar şi dacă asta înseamnă concedierea a 300.000 de oameni, premierul interimar a răspuns:

“Am spus că e nevoie de o reformă a administraţiei pe care am început-o în acest an şi aşa putem să găsim resurse şi pentru creşteri de salarii şi pentru creşteri de pensii.”

Ce a demonstrat Florin Cîţu, în perioada sa în fruntea Ministerului de Finanţe?

Florin Cîţu s-a dat pe sine drept exemplu pozitiv, vorbind despre perioada în care a condus Ministerul de Finanţe.

“Eu la Ministerul Finanţelor, când am fost ministru, am arătat că poţi să reduci, fără să dai prea mulţi funcţionari afară, să reduci cheltuielile de personal printr-o reorganizare şi reducere de atribuţii pentru fiecare persoană.

Ideea e următoarea, nouă ne cer oamenii un aparat public eficient, transparent, unde cei care îşi fac treaba să fie remuneraţi foarte bine, pentru că vrem să aducem oameni buni în sectorul public, iar cei care nu-şi fac treaba să meargă în sectorul privat. Asta ne cer nouă oamenii”, a explicat Florin Cîţu.

Cîţu: Nu mi se pare normal ca primăriile să facă asta

Liderul PNL a mai criticat şi primăriile din ţară care au o colectare a taxelor foarte proastă şi nu-şi pot permite să plătească salariile din venituri proprii, fapt pentru care tot cer bani de la bugetul de stat.

“Sunt primării care nu îşi permit să plătească salariile din venituri proprii. Multe dintre ele au o colectare a taxelor foarte proastă. Acestea sunt acele autorităţi care şi cer bani de la buget. Nu mi se pare normal ca atunci când din venituri nu poţi să îţi plăteşti nici salariile, să vii să mai ceri bani de la buget.

Haideţi să ne aşezăm şi să spunem că cine face treabă bună primeşte bani de investiţii şi de la buget, dar trebuie să facem curăţenie în aceste autorităţi locale”, a mai transmis, duminică, Florin Cîţu.