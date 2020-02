Afirmații uluitoare făcute miercuri seară de ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, despre adevăratele intenții ale PSD legate de creșterea pensiilor.

Cîțu dă asigurări că, dacă ar fi rămas la guvernare, social-democrații nu ar fi majorat punctul de pensie, așa cum se prevede în lege, din același motiv pentru care liberalii ezită azi să spună ce vor face: lipsa surselor de finanțare.

”Nu aveau surse de finanțare”

”Am dat dimineață o șansă PSD să explice. Ideea era de ce nu a crescut pensiile de la 1 ianuarie. Este clar că pentru PSD nu exista niciun scenariu în care să crească pensiile în 2020. Nu aveau cum.

Toate proiecțiile pe care le făceau – și ce am găsit la Ministerul Finanțelor – arătau că deficitul bugetar era depășit de 3%. Sunt note pe care le-au dat în Guvern, este clar că nu ar fi făcut acest lucru, nu aveau surse de finanțare”, a spus Cîțu la Digi24.

”Astăzi le-am cerut în comisie să explice de ce nu au crescut pensiile de la 1 ianuarie și ar fi venit cu această explicație, că nu au bani. Noi avem bani în buget pentru pensii, chiar dacă legea a trecut fără surse de finanțare.

Pentru 2020, efectul negativ pentru buget e de 24 miliarde de lei, doar din Legea pensiilor. PSD trebuia să explice românilor, în fața Comisiei de buget-finanțe, de ce au amânat creșterea pensiilor”, a adăugat el.

Al doilea aviz negativ

Trebuie precizat că ministrul desemnat al Finanțelor, Florin Cîțu, a fost primul membru al Cabinetului Orban 2 audiat în comisiile de specialitate. Comisia a dat un aviz negativ chiar dacă votul din comisie a fost de 18 voturi pentru și 18 voturi împotrivă.

La precedenta audiere, când a fost învestit primul Guvern Orban, Cîțu a primit tot un aviz negativ, audierea în comisie fiind bruiată la acel moment de fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

”Eu sunt primul care sunt frustrat pentru că nu am putut să fac mai mult, pentru că situația pe care am găsit-o acolo (la Ministerul de Finanțe – n.r.) era foarte gravă. Pentru 2020 am avut și discuții cu Comisia Europeană. Am ales un ritm gradual de reducere. Dacă vom avea rezultatele pe care le-am avut în ianuarie vom scădea sub 3,6% deficit bugetar.

Planul pe care noi îl propunem de reducere graduală a deficitului e un plan credibil. Ce s-a putut face pentru reducerea cheltuielilor am făcut. Dar acum Parlamentul ne subminează din interior și desface ce noi am făcut”, a declarat Florin Cîțu, în timpul audierii.

