Din acest punct de vedere România este o țară cu doar trei decenii de dezvoltare antreprenorială, după cei 50 de ani de negură comunistă. Iar în ceea ce privește implicarea femeilor în această zonă lucrurile au pornit chiar mai greu în anii 90. Scriam în primul articol, publicat luni pe site-ul capital.ro, ca româncele au pornit cu un mare handicat de percepție publică imediat după Revoluție. Imaginea proastă s-a datorat exclusiv legendei că Elena Ceaușescu a fost cea care a stricat lucrurile în comunism și cumva din cauza ei femeile nu ar mai avea dreptul să conducă în societate.

Chiar și cu aceste handicapuri, o economie de piață construită mimetic după Occident, cu un puternic iz de corupție balcanică, dar și cu o atitudine publică cel puțin refractară la ideea de femei la conducere, româncele au reușit în afaceri în cele trei decenii. Astfel că am ajuns astăzi să includem în Top 100 femei de succes din România nu mai puțin de 19 femei care au succes în afaceri. Iar la acest număr am ajuns după ce am studiat afacerile și biografiile la câteva zeci de doamne.

În publicația noastră, care va apărea vineri 11 septembrie pe piață, veți putea citi poveștile celor mai de succes românce din lumea afacerilor. Veți găsi femei care activează în zona de alimentație publică, în zona industriei farma, în zona selecției deșeurilor, în zona transporturilor, a spațiilor industriale, în construcții sau în zona turismului.

Cele 19 au fost selectate de către redacția Capital după ce am luat în considerare elemente ca mărimea afacerii, implicarea socială e personajului, impactul social al afacerii, notorietatea sau capacitatea de a inspira a poveștii ei. Cele 19 femei despre care veți citi în Topul care va apărea vineri se pot transforma într-un exemplu pentru o tânără aflată la început de drum profesional. Ca toate celelalte din acest top, dar cele din categoria afaceri au un specific: și-au riscat propriiile bunuri pentru a merge pe o cale în care să depindă doar de propriile alegeri.

