Cine este Zelenski, președintele considerat erou de o lume întreagă

Acum, o lume întreagă stă cu ochii pe războiul din Ucraina și pe cel care nu și-a abandonat poporul, ținând piept invaziei Rusiei. Yahoo News dezvăluie lucruri mai puțin știute despre vedeta devenită șeful unei țări care acum luptă cu eroism împotriva armatei lui Putin.

Zelenski s-a născut la 25 ianuarie 1978, în orașul Krivoi Rog. Bunicul său, Semion Ivanovici Zelenski, și cei trei frați ai acestuia au servit în Armata Roșie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zelenski este primul președinte de origine evreiască al Ucrainei. Și prim-ministrul ucrainean Volodimir Groisman este evreu, Ucraina fiind doua țară, după Israel, care are atât un președinte, cât și un prim-ministru cu origini evreiești.

Are propria părere despre Dumnezeu

Deși nu este clar dacă este un evreu practicant, Zelenski a declarat pentru The Times of Israel că familia lui nu este „ortodoxă, ci o familie evreiască sovietică obișnuită.” „Nu vorbesc niciodată despre religie și nici despre Dumnezeu pentru că am propria mea părere despre aceasta. Desigur, cred în Dumnezeu. Dar vorbesc cu El doar în anumite momente importante și mai ales acolo unde mă simt confortabil”, a spus el.

Ce a făcut înainte de a intra în politică

Zelenski a studiat Dreptul la Institutul de Economie, care făcea parte din Universitatea Națională Economică din Kiev. Nu a profesat niciodată ca avocat, concentrându-se în schimb pe o carieră în lumea divertismentului. A fost co-fondator al unei companii TV de succes și a produs emisiuni pentru o rețea deținută de un oligarh controversat, Igor Kolomoiski. Până la jumătatea anilor 2010, cariera în TV și film a fost principala lui preocupare.

Momentul cu „pianul” i-a sporit faima

Succesul lui Zelenski cu ”Kvartal 95” i-a adus rolul principal în lungmetrajul ”Love in the Big City” din 2008 și în continuările acestuia.

Dar momentul cel mai viralizat din cariera sa de actor a fost cel în care, în cadrul unui cunoscut show TV, a cântat la pian, cu penisul.

De la ”Servant of the People” la președinte

Zelenski a avut rolul principal în serialul TV ”Servant of the People”, în 2015, în care interpreta un profesor care ajunge președinte. Serialul s-a bucurat de un succes atât de mare încât creatorul său, Kvartal 95, a format un partid politic cu același nume, în 2018. Avându-l pe Zelenski drept lider, partidul a crescut în popularitate în toată Ucraina, până la punctul în care a intrat în cursa alegerilor prezidențiale. Așa a câștigat Zelenski președinția Ucrainei, în aprilie 2019, cu 73% din voturi.

Legătura cu controversatul oligarh Kolomoiski

În timpul campaniei electorale, Zelenski a fost susținut public de controversatul oligarh miliardar Ihor Kolomoiski, anchetat în SUA pentru presupuse fraude și spălare de bani. El deține rețeaua de televiziune pentru care Zelenski a lucrat mulți ani înainte de a deveni președinte.

Asocierea celor doi i-a făcut pe mulți să creadă că Zelenski va deveni un lider-marionetă. Dar, odată ajuns președinte, el a refuzat să permită reprivatizarea PrivatBank, care era deținută de Kolomoiski.

Scandalul Trump-Ucraina

Acuzațiile de interferență a Rusiei în alegerile din SUA din 2016 și suspiciunile cu privire la afacerile lui Joe Biden și ale fiului său, Hunter, în Ucraina, au provocat un scandal politic uriaș când fostul președinte Donald Trump a fost acuzat că a încercat să preseze Ucraina să susțină acuzațiile la adresa familiei Biden.

O discuție telefonică pe care Trump a avut-o cu Zelenski în 2019 a făcut obiectul unei ample dezbateri în SUA. Surse americane au dezvăluit că Trump l-ar fi presat pe Zelenski să-l investigheze pe Biden, înainte de alegerile din SUA, din 2020. S-a mai spus că Trump ar fi condiționat ajutorul militar oferit Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, de aceste investigații.

„The Pandora Papers” – acuzații de spălare a banilor

„The Pandora Papers”, cea mai mare scurgere de date din paradisurile fiscale, în octombrie 2021, au dezvăluit că Zelenski și șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Ivan Bakanov, operau o serie de companii offshore în Insulele Virgine Britanice, Cipru și Belize.

Zelenski nu a negat că el și compania de producție ”Kvartal 95” au folosit companii offshore, susținând că a făcut asta pentru a se asigura că aceasta va rămâne liberă de influența politicii.