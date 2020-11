S-au aflat detalii șoc despre despărțirea lui Pepe de soția sa, Raluca Pastramă. În spatele anunțului făcut de artist, care ar fi aruncat întreaga lume mondenă în aer, ar sta o persoană cheie. Nimeni nu se aștepta ca totul să pornească de la o asemenea situație.

Nu au trecut decât câteva ore de când Pepe a făcut anunțul despărțirii, iar detalii bombă au ieșit la iveală, legate de motivul destrămării cuplului.

Potrivit jurnaliștilor de la CanCan, între Pepe și Raluca ar exista tensiuni mai vechi. Totul ar fi explodat în urmă cu aproximativ doi ani, când în familia artistului ar fi avut loc un episod controversat, în care s-ar fi implicat și mama lui Pepe. Alături de fiul ei, ar fi pus momentul tensionat pe seama Ralucăi. Iar, de atunci, relațiile dintre noră și soacră nu ar mai fi fost niciodată la fel. Și, se pare, nici cele dintre Raluca și Pepe. La un moment dat, susține sursa citată, „Pepe ar fi clacat – într-un moment de slăbiciune – cu o renumită și sexoasă patroneasă. Episod peste care Raluca n-ar fi putut trece. De atunci, tensiunile din cuplu ar fi escaladat spre iminentul divorț”. Mai mult decât atât, se pare că un cuvânt greu de spus în despărțirea celor doi ar fi avut și familia artistului.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, a mărturisit Pepe.

Pepe s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă pe 18 aprilie 2012. Ei au două fete – Maria și Rosa Alexandra. Artistul a mai fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu.