Cine este această femeie și de ce îl apără pe Gheorghe Dincă? A fost trimisă de Gigel Firică? Nu se știe încă, dar lucrurile par să ia o turnură foarte ciudată.

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a vorbit despre noul personaj cheie din acest caz după ce a afirmat că a avut anumite digergențe cu femeia.

„La un moment dat, de faţă cu Dincă şi cu procurorul de caz, i-am spus că îi formulez plângere penală acestei doamne sau domnişoare. Cred că acest lucru spune multe din ceeea ce am eu de comentat despre domnia sa. I-am spus că îi fac plângere penală pentru un comportament pe care, la acel moment, eu îl consideram că are tente penale, vizavi de ceea ce se întâmpla şi acţiunile dânsei în aşa-zisă apărare a lui Dincă. Două avertismente i-am făcut. S-a conformat rugăminţii mele”, a declarat avocatul.

Tonel Pop spune că noua avocată este o persoană foarte dificilă: „Este o doamnă foarte încruntată aşa, foarte dificilă. Nu prea se arată, este aşa misterioasă şi cu un anumit sictir”.

Acesta a declarat că ea a rămas avocatul definitiv al criminalului și va fi chemată la activitățile pe care le vor întreprinde procurorii.

„Când am cunoscut-o pe această doamnă, nu era singură. Mai era un avocat. La un moment dat, s-a pus problema pe cine chemăm la anumite activităţi. Şi am văzut că a fost chemată dânsa şi s-a prezentat acolo fără a mai fi de față şi celălalt avocat cu care mă obişnuisem să fie şi dânsul când era dumneaei. Nu am mai văzut cealaltă persoană. Atunci, dacă toţi dispar şi unul rămâne aşa. Trebuie întrebaţi cei care au recomandat-o, trebuie verificată dacă era pe lista de permanență, era de servicu, cum a ajuns, făcea oficii sau s-a oferit tocmai atunci, cu o zi înainte. Habar nu am. Poate fi o persoană de bună-credinţa şi să nu aruncăm o anatemă. Chiar dacă a avut un conflict procedural cu mine nu cred neapărat că ar trebui să spunem că această avocată este infiltrată”, a mai spus Tonel Pop.

Te-ar putea interesa și: