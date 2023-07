Ziua de 5 iulie a fost cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor, a declarat meteorologul Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, care a subliniat că este îngrijorător ceea ce se întâmplă.

”Semnalul pe care l-am primit astăzi este că am înregistrat cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor. Este unul foarte îngrijorător, cu atât mai mult cu cât am vorbit și despre reactivarea fenomenului El Nino, acela care favorizează creșterea temperaturii medii globale. Așa cum se spunea în comunicatul referitor la ziua cea mai caldă, nu ar fi exclus ca pe parcursul acestui an să depășim recordul zilei precedente în condițiile unui El Nino activ.

Pe de altă parte, ca europeni, evoluția El Nino ne interesează sau ne afectează mai puțin, mai ales în sezonul de vară, dar sigur că o creștere a temperaturii medii globale se traduce și prin fenomene severe mai intense și mai frecvente”, a explicat Florinela Georgescu la Antena 3 CNN.

Vor fi 40 de grade în România

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, susține că vor fi resimțite 40 de grade zilele următoare în mai multe zone ale țării.

”Ceea ce traversăm noi acum este un episod cu instabilitate foarte accentuată, s-a mai întâmplat și în anii trecuți, sperăm ca de săptămâna următoare situația să se amelioreze, dar sigur că rămâne un semnal îngrijorător, suma de consecințe pe care o avem în urma acestor ploi abundente.

Principalul element care a creat și a dus la pagubele materiale îl reprezintă faptul că ploile au fost torențiale, cel mai adesea, însemnând cantități foarte mari de apă într-un timp foarte scurt.

Ca o consecință, astăzi, au fost emise, pe lângă avertizarea generală de cod portocaliu pentru mare parte a țării, 18 avertizări cod roșu, însemnând intervale de aproximativ o oră, în care am acumulat în jurul a 50 de litri pe metru pătrat, care este o cantitate enormă și care, ca o consecință, generează inundații rapide.

Probabil vom mai vedea efectele mâine a ceea ce s-a întâmplat astăzi, știm că uneori efectul de natură hidrologică mai poate fi întârziat”.

Vremea va fi instabilă

„Mâine, poimâine, răspoimâine, vremea rămâne instabilă. Mâine cam în aceleași zone care au fost astăzi afectate, iar vineri și sâmbătă mai ales partea de centru, sud și est.

Deci suprapunând harta posibilelor zone afectate, partea centrală a țării va fi în continuare afectată în următoarele trei zile iar în sud și în est, acolo unde astăzi a fost foarte cald și mâine va fi vârful de căldură, vineri și sâmbătă instabilitatea va fi accentuată.

Deci avem un cumul de fenomene severe în aceste zile pentru că, pe lângă instabilitatea atmosferică ce se menține accentuată, vorbim și despre temperaturi foarte ridicate, din partea de sud est a teritoriului”, a mai declarat Florinela Georgescu.