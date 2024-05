În luna aprilie a acestui an s-au înregistrat cu 10% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, comparativ cu luna anterioară (martie 2024). Totuși, interacțiunile între chiriași și proprietari sau agenți au scăzut cu 1% comparativ cu luna aprilie a anului anterior (aprilie 2024 vs. aprile 2023).

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (aprilie 2024 vs. aprilie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (aprilie 2024 vs. martie 2024) au scăzut cu 3%. Astfel, prețul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere, în aprilie 2024, a fost de 498 euro.

„În contextul dinamicii actuale a pieței imobiliare, observăm o ajustare semnificativă. Cu o cerere ușor în scădere pentru închirieri și o tendință vizibil în creștere pentru achiziții, asistăm la o reconfigurare a dinamicii pieței. Acest fenomen se reflectă într-o creștere a perioadei de listare a proprietăților și într-o diversificare a portofoliului disponibil pe piața imobiliară. De exemplu, în aprilie 2024, am constatat o creștere semnificativă – cu 15% mai multe apartamente de închiriat disponibile pe platforma Storia, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia; OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București pentru garsoniere și apartamente cu 2 sau 3 camere

Comparativ cu luna aprilie 2023, în luna aprilie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+13%) la categoria garsonierelor, unde prețul mediu de închiriere a fost de 348 de euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 543 de euro în luna aprilie 2024, cu 12% mai mare față de cel din aprilie 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu trei camere din Capitală a crescut cu 11% de la un an la altul, având o valoare medie de 767 de euro.

La fel ca în ultimele luni, sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 757 de euro, în timp ce sectorul 4 rămâne cel mai ieftin sector și în luna aprilie 2024, cu prețuri medii de 458 euro. Astfel, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 65% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului.

Cea mai mare creștere au înregistrat-o apartamentele din Sectorul 6

Conform datelor Storia, în luna aprilie apartamentele de închiriat din sectorul 6 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+24%), urmate de apartamentele din sectorul 2 (+23%) și de cele din sectoarele 3 și 5 (+16%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 1 (+6%) și în sectorul 4 (+12%).

În aprilie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 319 euro (în sectorul 5) și 400 euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 670 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 530 de euro (sectorul 6) și 1000 de euro (sectorul 1).

Evoluția chiriilor în orașele mari din România

La nivelul țării, în aprilie 2024, comparativ cu aprilie 2023, s-au înregistrat stagnări și creșteri ale prețurilor medii solicitate pe toate categoriile de apartamente de închiriat.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Arad, unde garsonierele au avut o creștere de 24%. Cea mai mare creștere de la o lună la alta (aprilie 2024 vs. martie 2024) a fost de 8%, la apartamentele cu trei camere din Constanța.

În schimb, cea mai mare scădere de preț de la o lună la alta s-a înregistrat în Sibiu, la apartamentele cu trei camere (-7%). Cluj-Napoca este singurul oraș în care prețurile medii de închiriere au stagnat în aprilie vs. martie, la toate categoriile de apartamente.

Cluj-Napoca

În luna aprilie 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au

rămas constante comparativ cu cele din luna anterioară.

Comparativ cu luna aprilie 2023, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 6% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 17% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna aprilie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 350 de euro, în timp ce apartamentele

cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 699 de euro, prețurile fiind similare cu cele din luna martie.

Iași

În aprilie 2024, prețurile medii solicitate pentru închirierea apartamentelor din Iași au variat.

Comparativ cu luna aprilie 2023, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+13%), cât

și în cazul apartamentelor cu două camere (+8%), în timp ce prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a rămas constant.

Astfel, în luna aprilie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 430 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 500 euro.

Constanța

În luna aprilie 2024, comparativ cu luna martie 2024, prețurile pentru închirierea garsonierelor au crescut cu 9%, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu trei camere s-au majorat cu 8%. În cazul apartamentelor cu două camere, prețurile au stagnat.

Comparativ cu luna aprilie 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 23% la categoria garsonierelor și cu 8% la

apartamentele cu trei camere, în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au rămas la fel.

Astfel, în luna aprilie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 350 de euro, în timp ce apartamentele

cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 650 de euro.

Brașov

În luna aprilie 2024, comparativ cu luna martie 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au rămas constante în cazul

garsonierelor și apartamentelor cu trei camere, dar au scăzut în cazul apartamentelor cu două camere (-2%).

Comparativ cu luna aprilie 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 17% pentru garsoniere și cu 9% în cazul

apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere prețurile au stagnat.

Astfel, în luna aprilie 2024 prețul mediu pentru închirierea garsonierelor a fost de 350 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 490 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

Timișoara

În luna aprilie 2024, prețurile apartamentelor cu două și trei camere au stagnat față de luna anterioară, în timp ce prețurile garsonierelor au crescut cu 6%.

Comparativ cu aprilie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în aprilie 2024 atât în cazul garsonierelor (+15%), dar și al

apartamentelor cu două camere (+8%) și al celor cu trei camere (+17%).

Astfel, în luna aprilie 2024, prețurile medii de închiriere au fost de 265 euro în cazul garsonierelor, de 400 de euro în cazul

apartamentelor cu două camere și de 480 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

Oradea

Comparativ cu luna martie 2024, prețurile medii solicitate în luna aprilie 2024 pentru închiriere au crescut în cazul garsonierelor (+1%) și al apartamentelor cu trei camere (+4%), dar au rămas constante în cazul apartamentelor cu două camere.

Față de luna aprilie 2023, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 au crescut cu 19% în cazul garsonierelor, cu 21% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 27% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna aprilie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 218 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 470 de euro.

Craiova

În luna aprilie 2024, comparativ cu martie 2024, prețurile medii de închiriere au stagnat în cazul apartamentelor cu două camere, dar au crescut în cazul garsonierelor (+6%) și al apartamentelor cu trei camere (+2%).

Față de luna aprilie 2023, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+20%), apartamentelor cu două camere (+21%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+30%).

Astfel, în luna aprilie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 520 euro.

Sibiu

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna aprilie 2024 au înregistrat stagnări la categoria garsonierelor, față de cele din luna anterioară, în timp ce apartamentele cu două (-5%) și trei camere (-7%) s-au închiriat cu prețuri mai mici.

Față de luna aprilie 2023, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 pentru închiriere au crescut la toate categoriile de

apartamente – cu 20% pentru garsoniere, cu 9% pentru apartamentele cu două camere și cu 11% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna aprilie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 380 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 500 de euro.

Arad

Față de luna martie 2024, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+5%), dar și în cazul apartamentelor cu trei camere (+4%), în timp ce prețurile de închiriere pentru apartamentele cu două camere au scăzut (- 4%).

Comparativ cu luna aprilie 2023, prețurile medii solicitate în aprilie 2024 au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+24%), apartamente cu două camere (+6%), apartamente cu trei camere (+9%).

Astfel, în luna aprilie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut la 210 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 490 de euro.

Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii imobiliare în cunoștință de cauză.