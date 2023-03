Locomotiva implicată în accidentul feroviar de la Galați era veche de peste 30 de ani, însă era cu toate reviziile la zi. Ultima revizie tehinică s-a efectuat cu două săptămâni în urmă.

Ancheta preliminară la locul accidentului a dovedit că nu a fost vorba despre o eroare umană, ci despre o defecțiune la sistemul de accelerare al locomotivei. De aceea, reprezentanții societății naționale de transport feroviar de călători au convenit ca toate garniturile de acest tip să fie verificate. Directiva a ajuns în regionalele 7 județe și în București.

CFR Călători va verifica garniturile de tipul celei implicate în accident

După accidentul feroviar produs la Galați sâmbătă, 25 martie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a solicitat verificări și măsuri urgente din partea CFR Călători.

„În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: – să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. – de altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor al Infrastructurii consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, a spus Sorin Grindeanu.

Duminică, 26 martie, directorul general al CFR Călători Traian Preoteasa a transmis că îşi va asuma „acţiunea sau inacţiunea” oricărui angajat al companiei, constatată de către organele de cercetare, după accidentul produs sâmbătă seara în staţia Galaţi, dar nu şi „subfinanţarea cronică a sistemului feroviar” din ultimii 30 de ani.

A avut loc un accident feroviar sâmbătă, pe 25 martie

Sâmbătă seară, 25 martie 2023, a avut loc un accident feroviar în Gara CFR Galaţi, în urma căruia patru persoane au fost rănite, iar trei persoane au fost încarcerate (un bărbat, şeful de tren şi mecanicul locomotivei). La faţa locului au intervenit echipaje de la SMURD, Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi Poliţia Transporturi Galaţi, a transmis ISU Galaţi.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Galaţi, accidentul respectiv s-ar fi produs după ce locomotivei care făcea manevre i s-a defectat sistemul de frânare şi a intrat în vagonul de călători al unui tren care circula pe ruta Galaţi-Buzău. Accidentul s-a produs pe linia 4 a Gării CFR Galați.

O femeie și-a pierdut viața

În urma accidentului feroviar care a avut loc în Gara Galați, sâmbătă seară, o femeie și-a pierdut viața. Aceasta a decedat la Spitalul de Urgență din Galați, după ce a făcut cinci stopuri cardio-respiratorii, au anunțat reprezentanții unității medicale.

„Au fost cinci stopuri repetate, s-a făcut tot ce se putea pentru a salva această persoană, dar, din păcate, nu s-a reuşit. A avut o plagă penetrantă la nivelul gâtului şi o fractură deschisă la nivelul tibiei”, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Galaţi, Angel Trifan.

Întrucât femeia respectivă a fost angajată a CFR Călători, cazul ei va fi anchetat de Inspectoratul de Muncă, alături de Poliția Română și CFR.