Celine Dion a făcut prima sa apariție publică în ultimele trei luni la gala Premiilor Grammy. Artista, în vârstă de 55 de ani, a fost prezentă duminică pe scenă, unde a avut rolul de a înmâna trofeul pentru „Albumul anului”, care i-a revenit lui Taylor Swift, conform relatărilor revistei People.

Aceasta a fost o revenire semnificativă pentru Celine Dion, care a fost diagnosticată cu o tulburare neurologică rară și incurabilă și care se confruntă cu probleme de sănătate de mai mulți ani.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk

— The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024