Multe companii din Romania aleg sa faca investitii cu ajutorul contractelor de leasing financiar. Solutia este una avantajoasa datorita faptului ca bunurile sunt achitate in rate. Acest lucru le permite firmelor sa investeasca si in alte puncte care le vor favoriza dezvoltarea afacerii.

Inainte de a incheia un contract de leasing financiar, este recomandat sa te informezi in ceea ce priveste cateva aspecte esentiale, pentru a putea gestiona cat mai corect costurile. In primul rand, poti incepe prin a accesa site-urile firmelor care ofera astfel de servicii. Majoritatea le pun la dispozitie clientilor un calculator leasing , pentru a afla inca de la inceput daca sunt eligibili pentru o astfel de finantare.

De asemenea, este important sa iti pui inca de la inceput o serie de intrebari care te vor ajuta sa iei cea mai buna decizie pentru dezvoltarea afacerii tale.

Cum aflu daca sunt eligibil pentru leasing financiar?

Cu ajutorul unui calculator leasing, pe care il poti gasi online pe site-urile companiilor de profil, poti afla simplu si rapid o estimare a costului total al finantarii bunurilor. Concret, un astfel de calculator leasing iti va afisa avansul minim, perioada maxima de contract si costurile totale la care ar trebui sa te astepti. De asemenea, vei putea afla si valoarea ratei lunare, dar si valoarea avansului, valoarea reziduala, dobanzile sau comisioanele percepute.

Este important de precizat faptul ca valoarea ratei lunare poate varia in functie de perioada contractuala si de valoarea minima a avansului.

Cum aleg perioada de finantare?

O perioada contractuala mai lunga inseamna o rata mai mica. Insa in aceasta capcana cad multe companii care solicita un leasing financiar. La prima vedere pare avantajos, dar cu cat perioada contractuala este mai mare, cu atat se majoreaza si costul total platit cu dobanda.

Trebuie sa ai in vedere si eventualele costuri pentru intretinerea bunului. In primii ani, vei cheltui mai putin pentru intretinere, dar cu timpul, costurile vor creste, mai ales daca bunul finantat este un autoturism.

Cum se calculeaza avansul?

Pentru a incheia un contract de leasing financiar, trebuie sa achiti la inceput un avans, care reprezinta o parte din valoarea totala a bunului si care este cuprins intre 20 si 30%.

Cu toate acestea, cu cat avansul este mai mare, cu atat rata lunara va fi mai mica. Pentru a face o estimare in acest sens, poti consulta un calculator leasing online.

Cum se calculeaza valoarea reziduala?

Valoarea reziduala nu reprezinta un cost suplimentar, ci este parte din pretul total aferent bunului. Acest cost se achita de obicei la finalul perioadei contractuale, dupa plata ultimei rate, iar ulterior se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. Valoarea reziduala poate fi achitata la incheierea perioadei contractuale sau poate fi inclusa in rate.

Rata lunara, valoarea minima a avansului, precum si valoarea reziduala difera de la o companie la alta. De aceea, o modalitate simplificata de estimare a costului total al finantarii unui bun prin leasing financiar este calculatorul de leasing.

Suma valorii reziduale influenteaza invers proportional valoarea ratelor lunare. In cazul persoanelor juridice, contractele au prevazuta o valoare reziduala mai mica, iar rata de leasing lunara va fi mai mare. Valoarea reziduala poate fi si 0% in situatiile in care este inclusa in ratele de leasing.

La ce intervale de timp pot plati ratele?

Contractele de leasing financiar sunt flexibile in ceea ce priveste plata ratelor. Daca firma ta produce venituri trimestrial sau sezonier, poti adapta data scadenta in functie de momentul incasarii veniturilor.

Astfel, in functie de specificul fiecarei companii, ratele pentru leasingul financiar pot fi lunare, trimestriale sau sezoniere.

Aceste optiuni constituie un avantaj care iti ofera stabilitate si un grad crescut de siguranta in ceea ce priveste achitarea ratelor pentru bunul solicitat.

La ce curs se factureaza ratele?

Cursul de facturare va fi stabilit inca de la inceput si va fi mentionat in contract. Cursul va fi ulterior respectat pe toata durata contractuala.

In concluzie, leasingul financiar este o solutie avantajoasa pentru firmele care nu dispun de suficient capital pentru investitii, insa au nevoie de anumite bunuri pentru dezvoltare. Inainte de a incheia un contract de leasing, este esential sa iti pui o serie de intrebari, pentru a te asigura ca aceasta metoda de finantare este una potrivita si pentru afacerea ta. Pentru a avea o imagine de ansamblu in acest sens, poti consulta inca de la inceput un calculator leasing online.

Foto: pexels.com