Cel mai bogat tânăr din România. A ajuns milionar la doar 23 de ani. Este viral pe TikTok

Beniamin Moisă este cel mai bogat tânăr din România. La doar 23 de ani, acesta se poate lăuda cu o avere uriașă, el având foarte mult succes pe plan profesional. Acesta a oferit un interviu pentru Antena Stars, în care povestește cum a ajuns la performanța de care se bucură acum.

Tânărul antreprenor se află mereu pe drumuri deoarece se ocupă de afaceri în străinătate, însă și-ar dori să facă acest lucru și în România.

„Cum am ajuns să stau mai mult în avion decât în mașină? Anul ăsta s-a întâmplat treaba asta, pentru că am zburat Londra-București, București-Londra și tot așa. Vreau să dezvolt acum ceva în țară”, spune acesta.

Afacerea sa valorează milioane de lire sterline

Deși afacerea pe care o are valorează milioane de lire sterline, Beniamin Moisă spune că acest lucru nu l-a îndepărtat de familia sa. Antreprenorul român are numai cuvinte frumoase despre rudele sale. Cu toate că mai are încă două frați, tânărul antreprenor spune că tatăl lui i-a fost mereu alături și l-a susținut.

„Vin de la țară, nu mi-e rușine să spun și vreau să menționez că am avut o copilărie cum puțini din ziua de azi au. A fost o copilărie grea, pentru că am muncit și la câmp, am făcut toate muncile din gospodărie, am muncit și în construcții de mic. Tata ne-a învățat ce este munca și ne-a învățat că, în viață dacă vrei ceva, trebuie să muncești. Deși avea bani, că avea firmă de construcții și afaceri, nu ne dădea bani nici la școală ca să ne învețe că trebuie să muncim pentru ceea ce vrem”, a mai spus acesta pentru Antena Stars.

Tânărul antreprenor a trecut prin momente grele

Beniamin Moisă a mai povestit că totul a început în momentul în adolescență, în momentul în care și-a dat seama că anturajele în care se afla nu erau deloc benefice lui. Acesta spune că s-a rugat la Dumnezeu să îl ajute să treacă peste acele momente și că a reușit să termine școala, să ia bacul și permisul, apoi a plecat în Londra.

„Primul pas? Păi în adolescență am intrat în niște anturaje vicioase și am ajuns într-o situație foarte grea și atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu, apoi am spus „Doamne, dacă tu exiști, scapă-mă de aici și promit că în viața asta o să ajung un om de succes și promit că o să devin un exemplu pentru toți tinerii din România”

Eram certat cu părinții, m-am întors acasă după toate astea, m-am împăcat cu ei și m-am apucat de construcții, ce am putut să învăț de la tata. Am terminat școala, am luat bacul, am luat permisul, apoi tata mi-a dat binecuvântarea să plec în afară. Am ajuns în Londra, nu vorbeam nici engleza bine, așa că am început de pe șantier până când am învățat limba, după aia m-am dus la o firmă de tâmplărie și de acolo m-a văzut directorul, m-a băgat în seamă și am prins oportunitate în care directorul respectiv nu avea o echipă competentă să termine proiectul respectiv. Am băgat firma fratelui meu în acest proiect și de atunci lucrurile au început să meargă”, a mai spus acesta.