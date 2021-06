Mierea are puterea de a combate infecțiile fără a crea bacterii rezistente, așa cum fac antibioticele moderne. Este atât de puternic încât ar trebui să fie prima metodă utilizată la combaterea infecțiilor. Oamenii de știință au susținut că mierea este mai puternică decât majoritatea antibioticelor convenționale.

Mierea, mai puternică decât antibioticele

La rândul său, turmericul (curcuma) are un compus foarte important, numit curcumin. Acesta are o serie de proprietăți de vindecare, ceea ce face curcuma atât de puternică încât poate combate aproape orice probleme de sănătate. Curcuma este un anti-oxidant foarte puternic și are proprietăți antiseptice, antibacteriene, anti-fungice și antiinflamatoare.

În combinație, mierea și curcuma pot fi utilizate pentru diverse probleme, de la o simplă răceală până la probleme digestive, tăieturi și entorse.

Cum rezolvi bolile ficatului

De la boli ale ficatului și probleme până la afecțiuni probleme gastrice. Mai mult, poate fi extrem de benefic împotriva problemelor legate de digestie, a diferitelor tipuri de infecții, a inflamațiilor și chiar a tumorilor maligne.

Cercetările arată că această substanță vitală are un impact pozitiv asupra ADN-ului, supraviețuirii celulare și moleculelor inflamatorii. De asemenea, are capacitatea de a reduce simptomele osteoartritei, dacă se consumă zilnic 200 mg de curcuma.

Acest antibiotic pe bază de miere și curcuma se prepară astfel: 1 lingură de curcuma se amestescă cu 100 de grame de miere. O lingură la fiecare oră din acest antibiotic natural ajută la tratarea gripei. În ziua următoare, se ia aceeași cantitate, dar la fiecare două ore, iar a treia zi se ia doar de trei ori. Se poate lua și în ceai sau lapte.