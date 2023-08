Programul Rabla Local nu necesită achiziţionarea unui autoturism nou

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a reamintit, vineri, că au fost invistite 15 milioane de lei pentru a scoate din uz 5.000 de maşini vechi din Constanţa.

„Constănţenii trebuie să ştie că autorităţile de mediu au investit 15 milioane de lei pentru a scoate din uz maşinile vechi de peste 15 ani. Trebuie doar să intre pe site-ul AFM pentru a depune dosarul. Nu trebuie să achiziţioneze un autovehicul nou, doar să-l scoată din uz pe cel vechi şi pot primi, foarte rapid, bonificaţia de 3.000 de lei”, a spus el în deschiderea conferinţei regionale „Reciclăm în România”, eveniment organizat la Constanţa pentru a promova obiectivele de colectare separată a deşeurilor.

La rândul său, primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a explicat că pentru a atinge obiectivele de mediu, „trebuie să lucrăm pe trei paliere, primăria, salubrizatorul şi cetăţenii, în special din zona condominiilor.”

„Primăria trebuie să ofere infrastructura. Am intrat în programele de finanţare de la Ministerul Mediului. Instalăm 275 de insule ecologice dintr-un necesar de cca. 400. Am aplicat de asemenea pentru centrele de colectare cu aport voluntar. Am găsit spaţiile necesare şi obiectivele au devenit finanţabile”, a adăugat el.

„Se văd foarte multe lucruri concrete în Constanţa. Sunt convins că, pe măsură ce toate investiţiile vor ajunge la maturizare sau finalitate, acest lucru va însemna un confort mult mai mare pentru cetăţenii din Constanţa”, a completat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Programul Rabla Local 2023 a început pe 31 iulie

Vă amintim că Programul Rabla Local 2023 a început de pe data de 31 iulie 2023. Rabla Local este un program prin care cetățenii românii își pot casa mașinile mai vechi de 15 ani, fără a avea obligaţia de a cumpăra una nouă în schimb. Ei primesc 3.000 lei cu condiția ca timp de trei ani de la obţinerea banilor să nu cumpere vreo maşină cu o normă de poluare mai mică de Euro 5.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va suporta 80% din buget, prin Fondul de Mediu, 20% fiind suportat de autoritatea publică locală.

Atenție! Rabla Local 2023 se va desfăşura doar prin autorităţile publice locale care decid să participe la acest program.

Ce condiții trebuie să respecte românii care se înscriu în Programul Rabla Local 2023?

Persoanele fizice care se înscriu în acest program trebuie să respecte mai multe condiţii, printre care:

să aibă domiciliul sau reședința în România, pe raza primăriei la care face solicitarea;

să deţină un autovehicul uzat, cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani şi cu o normă de poluare Euro 3 sau mai mică;

maşina trebuie să fie înmatriculată pe numele solicitantului de cel puţin cinci ani;

să nu aibă restanţe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local şi cel de stat;

să nu aibă condamnări definitive pentru infracţiuni împotriva mediului; să nu folosească aceeaşi maşină pentru a obţine alte finanţări din alte programe.

Conform regulamentului, este considerată eligibilă mașina care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: