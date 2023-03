Deși anul 2022 a fost un an cu mari provocări la nivel internațional atât din punct de vedere economic, social și politic, un context advers și pentru piața de vehicule comerciale, Cefin Trucks și-a atins obiectivele setate anul trecut. A fost un an cu o evoluție importantă, în care cifra de afaceri AIC Trucks (Importatorul Ford Trucks în România) a depășit 81 de milioane de euro, și cu o creștere eficientă în toate celelalte activități automotive ale grupului. Compania a vândut 684 de camioane Ford Trucks noi și 599 de camioane rulate și a crescut numărul de service-uri din rețeaua proprie la 8 centre la standarde ale mărcilor reprezentate.

Ford Trucks este lider in segmentul de Vehicule de Constructii, cu o cotă de piață de 28% și în cel al Vehiculelor Specializate cu 31%. Cota de piață totală a brandului în anul 2022 este de 9,3%, într-un mix de piață nefavorabil, în care ponderea principală este cea a segmentului de Autotractoare, în care Ford Trucks este încă în faza de creștere.

Cefin Trucks a adăugat începând cu anul 2023 în portofoliul său și brandul Otokar, pentru a completa gama de produse cu autobuze și vehicule comerciale ușoare.

Acest obiectiv și multe altele sunt posibile datorită implementării unei strategii complexe și a unei viziuni pe termen lung, care are la bază nevoile clienților, din zona de achiziții, comunicare, servicii after sales din România și internațional, servicii financiare și informații despre flotă.

“Obiectivul nostru este să menținem Ford Trucks în topul preferințelor clienților, acolo unde am dovedit deja că merităm poziția de lideri în segmente precum cel al vehiculelor de construcții si cel al vehiculelor specializate, și să dublăm cota de piață la segmentul de autotractoare, vizând o cotă totală de 13% în acest an. Credem cu tărie în puterea serviciilor integrate procesului de vânzare, care adaugă valoare afacerilor clienților noștri. Digitalizarea tuturor sistemelor pentru mai multă transparență către clienți și parteneri, integrarea serviciilor financiare complete precum și o rețea de service extinsă și profesionistă, sunt cheia obiectivelor noastre îndrăznețe.” a declarat Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks.

„Ford Trucks este prezent în România din 2017 alături de partenerul nostru Cefin Trucks. Acest parteneriat s-a dovedit a fi un real succes în ultimii cinci ani și jumătate, timp în care brandul și-a consolidat poziția în piața de vehicule comerciale grele, în drumul către topul mărcilor din industrie. Ne concentrăm pe consolidarea poziției de lider în segmentul vehiculelor de construcții si specializate, în timp ce ne adaptăm la noile tehnologii și nevoile pieței permanent în evoluție. De asemenea, avem ca obiectiv să menținem trendul ascendent în segmentul de transport internațional, cu produsul Ford Trucks F-MAX, în timp ce ne adaptăm la noile tehnologii și la cererea pieței.

Bazându-ne pe succesul din piețele actuale, prioritatea noastră este să stabilim o amprentă puternică Ford Trucks în Europa, cu portofoliul solid de produse, rețeaua puternică de dealeri și o acoperire largă a serviciilor cu o înaltă competență. Ne propunem să creăm valoare cu cele mai eficiente soluții de transport și poziționarea noastră competitivă în ceea ce privește „costul total de proprietate”. După finalizarea expansiunii Europei de Sud și de Vest, pătrundem în țările Europei de Nord până în 2024 și creșterea noastră va continua în același ritm. Ne propunem să fim in 55 de piețe până în 2025. Credem că această strategie va contribui la succesul nostru continuu pe piața românească.

În timp ce extinderea rețelei de service atât națională cât și internațională contribuie foarte de mult la încrederea pe care o construim cu clienții noștri, accelerarea volumului de vânzări în România este, de asemenea, foarte importantă în 2023.” a declarat Koray Kuvvet, Managing Director Eastern Europe & Balkans pentru Ford Trucks.

Ford Trucks – evoluţie accelerată pe piaţa românească

Luna mai 2017 a marcat o etapă importantă în evoluţia companiei, prin lansarea oficială a activității de importator Ford Trucks.

În primul an de activitate, Cefin Trucks, în calitate de importator și distribuitor al Ford Trucks, a înregistrat vânzări de 157 de unităţi (1% pentru segmentul de transport, 17% pentru segmentul de construcţii și 7% pentru segmentul de vehicule specializate), cu o cotă de 2,36%.

În al doilea an, compania și-a îndeplinit și depășit obiectivul stabilit, surclasând deja, în semestrul al doilea, doi competitori cu o prezenţă tradiţională pe piaţă. Numărul unităţilor vândute s-a dublat, ajungând la 357, iar cota de piaţă la 4,1%.

Vânzările au crescut și mai mult în 2019, cu peste 555 de unități livrate și o cotă totală de piață de peste 8%, cumulând in noiembrie 2019 un total de peste 1000 de unități Ford Trucks. Datorită lansării F-MAX, un vehicul perfect potrivit pentru transportul internațional, Cefin Trucks intenționează să-și mărească cota de piață în segmentul respectiv, unde potențialul de creștere rămâne foarte ridicat. Cefin Trucks a mizat pe păstrarea poziției de lider în alegerile clienților din segmentele de Construcții și Vehicule municipale și în 2020, atingând locul 4 în Topul Brandurilor de Vehicule Comerciale, cu o cotă de piață de 11.8%. Tot în 2020, Cefin Trucks și-a extins rețeaua de service, ajungând la 19 centre service in România.

In anul 2021, Ford Trucks atinge pragul de 2000 de unități vândute în România iar în Noiembrie 2022 atinge cele 3000 de unități previzionate până la sfârșitul anului 2022. Păstreaza poziția de lider în segmentul de vehicule specializate, rămâne în topul vehiculelor de construcții și crește în cota de piață pentru segmentul reprezentat de F-Max. Rețeaua de after sales Cefin Trucks include 22 de centre service in acest moment, în toată țara, atât partenere cât și proprii.

