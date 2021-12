Ce taxe are de plătit Elon Musk către statul american. Este cea mai mare sumă plătită vreodată de un singur om

Sursa foto: Dreamstime

Elon Musk este în prezent cel mai bogat om din lume. El ocupă în prezent funcția de executiv al Tesla Inc. şi SpaceX și are de plătit statului american un impozit de miliarde de dolari pentru un singur an.