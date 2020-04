Pensiile vor fi asigurate la timp şi discutăm chiar despre posibilitatea decalării, în sensul de plată mai devreme şi mă refer la cele care se distribuie prin Poşta Română, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

„Pensiile vor fi asigurate la timp. Rulăm mai multe scenarii şi discutăm şi despre posibilitatea decalării în sensul de plată mai devreme a pensiilor şi mă refer la cele prin Poştă. Se vede în această perioadă diferenţa între cei care primesc pensiile pe card şi cei care primesc prin poştă, în sensul în care sunt avantajaţi cei care le primesc pe card, prin faptul că nu au expunerea de care se tem unii dintre dânşii faţă de orice posibilă contaminare.

Ştiu sigur că directorul Poştei Române a luat, la solicitarea mea, toate măsurile care să ducă la o expunere cât mai redusă a pensionarilor la orice posibilă situaţie de infectare. Prin urmare, pensiile vor fi acordate la timp. Cele de pe card intră pe card aşa cum era prevăzut, cele prin poştă vor fi livrate de poştaşi şi graficul este ţinut sub o atenţie strictă de către mine şi de către directorul Poştei Române. Nu am motive să cred că vor fi întârzieri. Am cerut asigurări şi am primit că poştaşii sunt echipaţi corespunzător pentru a face livrarea în condiţii de siguranţă şi urmează să se întâmple aceste lucruri aşa cum le-am cerut”, a declarat Alexandru.

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a anunţat că a început deja distribuirea pensiilor şi face demersuri pentru a finaliza achitarea acestora într-un interval cât mai scurt, înainte de Paşti, fiind stabilită o procedură de lucru specială pentru gestionarea situaţiei de la Suceava.

Deplasarea în teren a poştaşilor se va face cu mijloace mecanizate, puse la dispoziţie de Oficiile Judeţene de Poştă, în vederea reducerii expunerii acestora pe străzi, dar şi pentru a realiza un număr crescut de distribuiri în aceeaşi zi, astfel încât perioada de achitare să fie comasată. Pe toată perioada realizării activităţii, factorii poştali vor avea asupra lor legitimaţii şi adeverinţe de la angajator, completate şi semnate.