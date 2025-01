Ilie Bolojan a reacționat după ce premierul Marcel Ciolacu a menționat anterior că o decizie privind indexarea pensiilor va fi luată în luna septembrie, odată cu prima rectificare bugetară. Șeful Partidului Național Liberal (PNL) a evidențiat că astfel de declarații, deși bine intenționate, riscă să genereze dezamăgiri în cazul în care promisiunile nu sunt onorate.

Liderul liberal a subliniat că este esențial ca autoritățile să fie transparente și să comunice clar ce este posibil în funcție de încasările bugetare, execuția financiară și măsurile de reducere a cheltuielilor.

Bolojan a sugerat că este preferabil ca guvernanții să evite să creeze așteptări care ulterior pot fi nerealizabile. În schimb, el consideră că o comunicare prudentă, care să pregătească populația pentru scenarii mai puțin optimiste, ar putea avea un impact mai pozitiv. Astfel, în cazul unor evoluții economice favorabile, eventualele creșteri ale pensiilor ar fi percepute ca o surpriză plăcută, ceea ce ar spori încrederea în autorități.

„Eu am învățat un lucru în acești ani. Nu creezi așteptări care după aceea, dacă nu le onorezi, generează niște dezamăgiri mari. E mai corect să le spui la oameni asta se poate face, probabil că nu vom crește nici un fel de venit, și să vii să faci o surpriză. E mult mai bine. Și oamenii vor zice: uite, au zis că nu se poate, dar totuși oamenii ăștia au reușit și e cu plus. (…) Când spui oamenilor „încerc să măresc”, ei înțeleg „sigur ne mărește”. Eu am fost foarte ponderat în această perioadă”, a completat liberalul.