Chef Florin Dumitrescu se ocupă de mai multe proiecte de când nu mai este jurat la emisiunea de la Antena 1. Weekend-ul trecut, acesta a organizat un brunch la Restaurantul Stejarii.

La eveniment au participat 400 de oameni, însă câțiva s-au arătat nemulțumiți de eveniment.

În urma acuzațiilor care au apărut în presă, fostul jurat de la emisiunea culinară Chefi la cuțite a decis să-și spună punctul de vedere cu privire la cele întâmplate.

Acesta își începe mesajul prin a spune că dintre toți cei care au participat la eveniment, doar patru persoane s-au arătat nemulțumite de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult, au fost trimise și scrisori la mai multe redacții, scrisori în care acești clienți spuneau că nu au fost băgați în seamă.

Chef Florin Dumitrescu mai spune că acești clienți spuneau că sunt siguri că nu el ar fi gătit mâncare de la brunch-ul de la Restaurantul Stejarii.

„Am avut o masă de patru persoane, patru persoane care au ales să se plângă în presă, au trimis scrisori către toate redacțiile, în care au spus că eu nu i-am băgat în seamă, că că eu nu am petrecut timp cu clienții, și că ei nu sunt siguri că eu am gătit. Și că copiii erau peste tot, că nu mi-am făcut treaba”, spune acesta.

Acesta a mai precizat că restul oamenilor de la eveniment s-au simțit bine. De asemenea, precizează că s-a plimbat printre mese și că a vorbit cu oamenii.

Fostul jurat de la Antena 1 a subliniat că a încercat să fie o gazdă cât se poate de bună.

În mesajul adresat în mediul online, chef Florin Dumitrescu a mai spus că apoi s-a așezat la masă cu familia sa și cu o altă familie cu care sunt prieteni.

„După ce am vorbit cu aproape toată lumea m-am așezat cu fetele și cu o familie cu care suntem prieteni și ne-am salutat de fiecare dată și am vorbit de fiecare dată, ca la brunch”, a continuat acesta.

Cunoscutul bucătar a mai spus că oamenii care s-au plâns nu au făcut-o la adresa restaurantului. În schimb, au ales să se plângă la ziar.

Faimosul bucătar a mai precizat că mulți oameni i-au spus că a gătit bine.

De altfel, acesta a mai spus că astfel de lucruri i s-au întâmplat și lui chef Cătălin Scărlătescu. Astfel, el spune că începe să se gândească la diverse conspirații.

Pe fond, cunoscutul bucătar se întreabă ce are de câștigat o persoană atunci când întreprinde astfel de acțiuni.

În încheiere, chef Florin Dumitrescu a spus că știe cine este persoana care a trimis mesajul și care s-a plâns.

„Au zis că a fost scump, băi, am pus prețul în afiș. Nu știu ce a vrut doamna sau domnișoara, pentru că am văzut imaginile cu ea, am văzut cine este, am văzut masa, se plânge că nu am avut destul de multă interacțiune, a fost un bună ziua, i-am așezat farfuria cu brânză pe masă și cam atât”, a încheiat el.