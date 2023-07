Ce este glutenul

Iată tot ce trebuie să știți despre alimentele cu gluten, potrivit Veryweallheath. Glutenul este o proteină care se găsește în mod natural în unele cereale, inclusiv în orz, secară, grâu și triticale (o încrucișare între grâu și secară) și produsele obținute din acestea. În alimente precum pâinea și produsele făcute din aceste cereale, glutenul ajută la legarea produsului pentru a oferi textură și structură, astfel încât să își poată menține forma.

Glutenul adaugă, de asemenea, proteine ​​și aromă alimentelor. Majoritatea oamenilor poate consuma și poate tolera în siguranță alimentele care conțin gluten. Cu toate acestea, unele persoane, care au anumite afecțiuni medicale, cum ar fi boala celiacă sau sensibilitatea legată de gluten, reacționează la gluten și ar trebui să-l evite.

Ce înseamnă o etichetă fără gluten?

În Statele Unite, etichetarea unui aliment „fără gluten” este o afirmație voluntară pe care producătorii aleg să o utilizeze. Orice alimente care poartă eticheta „fără gluten” trebuie să conțină mai puțin de 20 de părți per milion (ppm) de gluten. În plus, alimentele etichetate „fără gluten” nu trebuie să conțină nici un tip de grâu, orz sau secară sau să nu fi fost prelucrate pentru a elimina glutenul sub 20 ppm.

Această regulă de etichetare a FDA se aplică tuturor alimentelor și băuturilor, cu excepția cărnii, păsărilor de curte și anumitor produse din ouă, care sunt reglementate de Departamentul Agriculturii, precum și majorității băuturilor alcoolice, care sunt reglementate de Biroul de Comerț și Taxe pe Alcool și Tutun ( TTB), Departamentul Trezoreriei.

Iată câteva sfaturi de urmat atunci când cumpărați alimente fără gluten:

Căutați termenul „fără gluten” pe etichetă.

Evitați orice ingrediente care conțin grâu, secară, orz sau triticale.

Evitați produsele care nu menționează pe etichetă „fără gluten” și care spun „poate conțin gluten” sau „fabricate pe echipament comun cu” grâu sau gluten.

Contactați producătorul dacă nu sunteți sigur dacă un aliment sau o băutură conține gluten.

Ce alimente conțin gluten

Persoanele cu boală celiacă sau care au o sensibilitate legată de gluten ar trebui să evite toate produsele alimentare cu orz, secară sau grâu din lista de ingrediente sau care menționează pe etichetă că produsul a fost fabricat în prezența grâului.

Produsele alimentare care conțin adesea gluten includ:

Berea (există și beri și bere fără gluten)

Pâinea

Alimentele prăjite, cum ar fi peștele, puiul sau legumele

Drojdiea de bere

Prăjiturile

Bomboanele

Cereale (atât calde, cât și reci)

Fursescuri

Biscuiți

Malţ

Chiftele (dacă se folosește făină sau pesmet ca liant)

Paste

Produse de patiserie

Plăcinte

Pizza

Covrigei

Sosuri pentru salate

Sosuri

Seitan (înlocuitor de carne bogat în proteine)

Supe (cel mai adesea pe bază de smântână)

Sos de soia (tamari fără grâu este o alternativă)

Condiții medicale care necesită o dietă fără gluten

Unele persoane cu anumite afecțiuni medicale trebuie să evite alimentele și băuturile care conțin gluten. Acest lucru se datorează faptului că organismul lor reacționează la gluten și provoacă o reacție imună, tulburări digestive sau alte simptome.

Boala celiacă

Boala celiacă este o afecțiune genetică, autoimună, în care sistemul imunitar atacă în mod eronat organismul atunci când se consumă gluten.Răspunsul imun la gluten dăunează vilozităților din intestinul subțire (proiecții mici ca degete care căptușesc peretele intestinului subțire). Aceasta are ca rezultat o absorbție scăzută sau slabă a nutrienților. În prezent, singurul tratament pentru boala celiacă este respectarea pe tot parcursul vieții a unei diete fără gluten.

Sensibilitate la gluten non-celiacă

Unii oameni, care nu sunt testați pozitiv pentru boala celiacă sau pentru o alergie la grâu, pot prezenta în continuare simptome similare bolii celiace, care se rezolvă atunci când glutenul este eliminat din dietă. Aceasta se numește sensibilitate non-celiacă la gluten (NCGS) sau sensibilitate non-celiacă la grâu (NCWS) sau este denumită intoleranță la gluten.

Controversa asupra ovăzului

Ovăzul nu conține gluten. Cu toate acestea, este cultivat pe câmpuri cu cereale care conțin gluten sau sunt procesate în instalații care conțin gluten sau transportate cu alimente care conțin gluten. Acest lucru creează posibilitatea unei contaminări încrucișate (atunci când un produs fără gluten intră în contact cu ceva care nu este fără gluten). Dacă alegeți să mâncați ovăz, asigurați-vă că utilizați numai produse din ovăz care sunt etichetate ca fără gluten.