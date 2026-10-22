Cazare și mâncare gratuite în Spania! Cine poate beneficia de această ofertă

O cazare gratuită în Spania, la doar 60 de kilometri de Madrid, vine cu o condiție: câteva ore de muncă în fiecare zi. O fermă ecologică îi primește pe cei care vor să scape de agitația orașului. Experiența presupune mai mult decât o escapadă în natură.

O fermă ecologică situată la aproximativ 60 de kilometri de Madrid, în regiunea La Alcarria din Spania, caută voluntari care să ajute la îngrijirea animalelor, cultivarea legumelor și întreținerea proprietății. În schimbul muncii, aceștia beneficiază de cazare gratuită și de alimente vegetariene pe care le pot folosi pentru a-și pregăti mesele.

Ferma ARREA se află într-o zonă liniștită, pe malul râului Tajuña, fiind înconjurată de păduri, stejari și migdali. Proprietarul, Fredi, le propune voluntarilor o experiență de viață în mijlocul naturii, în cadrul căreia pot învăța să cultive legume, să îngrijească animale și să folosească mai responsabil resursele naturale.

Voluntarii sunt cazați într-o căsuță de 24 de metri pătrați, situată la aproximativ 100 de metri de locuința proprietarului. Aceasta este dotată cu paturi supraetajate, o bucătărie cu frigider, un rezervor cu apă potabilă, o sobă pe lemne și o lampă alimentată cu energie solară, utilizată pentru iluminatul pe timpul nopții.

Cei care aleg să locuiască la fermă au acces și la baie, piscină și grădina ecologică. Cazarea este gratuită, însă voluntarii trebuie să lucreze între trei și patru ore pe zi. În schimbul activităților desfășurate, aceștia primesc și alimente vegetariene, din care își pot prepara singuri mesele.

Munca presupune activități specifice vieții la țară, precum udarea și îngrijirea legumelor, recoltarea acestora, hrănirea animalelor, aducerea lemnelor pentru foc și întreținerea proprietății. Voluntarii trebuie să participe și la curățenia spațiilor comune, la golirea toaletei și la alte treburi gospodărești.

Îngrijirea animalelor reprezintă una dintre principalele responsabilități. Pe proprietate trăiesc doi câini, dintre care unul de talie mare, doi măgari, pe nume América și Pedrito, găini și mai multe familii de albine. Prin urmare, persoanele interesate trebuie să iubească animalele și să se simtă confortabil în preajma lor.

Pentru organizarea activităților, participanții se întâlnesc periodic și discută despre sarcinile care trebuie îndeplinite și despre modul în care acestea vor fi împărțite. Programul este flexibil, iar munca este stabilită în funcție de nevoile fermei.

Ferma ARREA promovează un mod de viață apropiat de natură, bazat pe reducerea consumului, utilizarea energiei curate și valorificarea resurselor locale. Prin această experiență, proprietarul își propune să le ofere voluntarilor ocazia de a descoperi un stil de viață mai simplu, cu o dependență mai redusă de confortul și obiceiurile specifice mediului urban.

Amplasarea proprietății le permite participanților să petreacă timp în aer liber, într-o zonă împădurită, departe de agitația orașului. Totuși, ferma nu este complet izolată. La aproximativ 1,5 kilometri distanță se află o stație de autobuz de unde se poate ajunge la Madrid. Astfel, voluntarii pot beneficia de liniștea vieții la țară, păstrând în același timp legătura cu capitala Spaniei.

Oferta se adresează persoanelor care doresc să ia o pauză de la ritmul agitat al vieții urbane și sunt dispuse să locuiască temporar într-un mediu simplu, cu acces limitat la facilitățile moderne. Experiența nu presupune o vacanță obișnuită, ci un schimb de servicii, în care cazarea și alimentele sunt oferite în schimbul câtorva ore de muncă pe zi.

Cei interesați trebuie să știe să folosească unelte simple de grădinărit, să fie responsabili, să respecte animalele și să poată colabora cu alte persoane. O condiție importantă este ca șederea să dureze cel puțin o lună, perioadă considerată necesară pentru ca voluntarii să se familiarizeze cu activitățile fermei și să contribuie la buna funcționare a acesteia.

În schimbul muncii depuse, participanții au ocazia să învețe despre agricultura ecologică, să petreacă mai mult timp în aer liber și să descopere viața la țară în Spania. Experiența le oferă posibilitatea de a adopta temporar un stil de viață diferit, într-un cadru natural, departe de aglomerația urbană.

Pentru cei care își doresc o schimbare de ritm, ferma reprezintă o alternativă la o vacanță clasică. În loc să plătească pentru cazare, voluntarii lucrează între trei și patru ore pe zi și beneficiază de cazare gratuită și alimente, într-o zonă liniștită aflată la aproximativ 60 de kilometri de Madrid.