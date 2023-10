Război în Israel! Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, s-a implicat direct în eforturile de repatriere a cetățenilor români aflați în Fâșia Gaza. Acesta a dezvăluit că aproximativ 350 de români se află în această zonă. Din aceștia, aproximativ 250 au solicitat repatrierea în România.

Totul a început după un atac terorist din partea organizației teroriste Hamas asupra Israelului, care a declanșat un conflict intens în regiune. Marcel Ciolacu a ținut să sublinieze importanța relațiilor diplomatice stabile dintre România și Israel, amintind că acestea durează deja de 75 de ani.

Acest atac terorist a generat o situație de urgență pentru aproape 2.200 de români care se aflau în pelerinaj în Israel. Repatrierea lor a fost posibilă datorită eforturilor comune cu autoritățile israeliene.

”În primul rând, am avut o comunicare directă cu prim ministrul Israelului, după atacul terorist făcut de către o organizaţie teroristă, Hamas, asupra Israelului şi am convenit împreună această vizită. Era într-un fel normală, noi avem de 75 de ani neîntrerupt relaţii diplomatice cu statul Israel. Mai mult, era, cred că evident pentru toată lumea, extragerea a aproape 2.200 de români care se aflau în pelerinaj, s-a făcut şi cu ajutorul autorităţilor israeliene. Plus că mai avem în jur de 350 de români în Fâşia Gaza şi vreo 250 au solicitat deja celulei de criză, prin Ministerul de Externe, repatrierea în România”, a declarat marţi seară, Marcel Ciolacu, la România TV, după vizita în Israel.