Câți bani are în conturi una dintre cele mai mari companii de stat. Anul trecut, conturile au fost “secătuite”

Anul trecut a reuşit să obţină un profit net de 1,36 miliarde de lei, fiind a cincea cea mai profitabilă companie din România.

În prima parte a acestui an, compania a performat, reuşind să obţină rezultate financiare record.

Conform datelor prezentate de Directoratul companiei, în urma cu cinci ani trezoreria netă a Hidroelectrica era una negativă. Astfel de la o valoare negativă de 763 milioane de lei înregistrată în iunie 2012, compania a încheiat anul trecut cu o valoare pozitivă, având în conturi o sumă de aproape 1,8 miliarde de lei.

Conducerea companiei explică această îmbunătăţire prin veniturile semnificative din activitatea de exploatare încasate şi prin rambursarea liniilor de credit.

Aici trebuie menţionat faptul că în ultimii 5 ani, Hidroelectrica a trecut printr-o perioadă de insolvenţă, în urma căreia au fost anulate contractele de vânzare a energiei încheiate în ultimul deceniu cu aşa-zisii “băieţi deştepţi”.

Acţionarul majoritar al companiei este statul, prin Ministerul Energiei, care deţine 80,06% din capitalul social.

În ultimii doi ani, compania a raportat profituri nete de peste un milliard de lei, acţionarii solicitând acordarea de dividend în proporţie de circa 90% din profitul realizat.

Astfel, în lunile iulie şi septembrie 2017, Hidroelectrica a plătit acţionarilor dividende care însumează 1.691 milioane lei pentru anul 2016. Din această sumă, peste 650 de milioane de lei a însemnat dividende speciale. Acestea au fost acordate la solicitarea specială a statului, la fel ca şi în cazul altor companii din sectorul energetic la care statul este acţionar majoritar.

Potrivit datelor Hidroelectrica, în vara acestui an compania a plătit acţionarilor dividende în valoare de 1,13 milioane de lei, aferente anului 2017. „Rezultatele financiare excepţionale ale Hidroelectrica din anul 2017 ne permit să distribuim către acţionari cea mai mare sumă rezultată din dividende, din istoria societăţii. Performanţa companiei este cu atât mai notabilă cu cât a fost obţinută, aşa cum ştim, într-un an cu hidraulicitate scăzută. Punem aceste rezultate pe seama planului eficient de contractare şi pe seama înţelegerii foarte bune a mecanismelor şi modului în care funcţionează piaţa de energie. Ne preocupă însă sustenabilitatea pe termen lung a succesului de care se bucură compania, astfel că am inclus în strategie diversificarea afacerilor, cu precădere în zona energiei verzi, fără a pierde însă din vedere şi alte oportunităţi", declara, în luna iulie, într-un comunicat, Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica.

La finele primului semestru al acestui an, în conturile companiei se regăsea o sumă de aproape 3 miliarde de lei.