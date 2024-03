Profesorul Mircea Coșea a adus în atenție câteva aspecte legate de impozitarea progresivă și a criticat gestionarea fiscală actuală. El a subliniat necesitatea unei abordări mai echitabile și eficiente din partea autorităților.

Acesta a pus sub semnul întrebării strategia Ministerului de Finanțe și a adus în discuție impactul direcțiilor fiscale asupra populației și economiei României.

Mircea Coșea a evidențiat că, în contextul actual, o creștere a TVA-ului ar duce la o „catastrofă absolută pentru populație”, argumentând că situația inflației și puterii de cumpărare a populației trebuie tratată cu prioritate de către autorități. Profesorul a subliniat, de asemenea, importanța adoptării unui sistem fiscal modern și echitabil, care să sprijine mediul de afaceri și economia reală.

În condițiile actuale, o ridicare a TVA ar însemna o catastrofă absolută pentru populație. Pentru că populația are o situație diferită, Ministerul de Finanțe ne vorbește despre inflație în loc să ne vorbească despre puterea de cumpărare.

În opinia sa, toate măsurile pe care le prezintă ministrul Marcel Boloș „pot fi puse în practică doar după ce există o nouă viziune a fiscalității”. Atâta timp cât cei care creează valoare în România, adică mediul de afaceri, economia reală este impozitată din ce în ce mai mult, nu se va putea face niciodată trecerea la o formă modernă de fiscalitate, a mai spus Mircea Coșea.

Declarațiile profesorului Mircea Coșea vin în contextul în care Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și alte organizații internaționale au recomandat României o posibilă reformă fiscală, subliniind necesitatea reducerii inegalităților sociale și a sprijinirii unei mai mari echități în sistemul fiscal.

Legat de impozitarea progresivă, amintim principiul fundamental al echității fiscale, potrivit căruia cei cu venituri mai mari ar trebui să contribuie mai mult la finanțarea statului. Această abordare ar urma să contribuie la reducerea inegalităților sociale și la redistribuirea veniturilor către cei care au mai multă nevoie, susținând, în același timp, o mai mare stabilitate economică și socială.

Premierul Marcel Ciolacu este un susținător al impozitului progresiv, acest lucru fiind semnalat de șeful Executivului în mai multe rânduri.

„Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. De ce o avem cea mai mare? Pentru că impozitarea pe capital este cea mai mică. Peste tot în lume, unde ai venituri cumulate, nu venituri din salariu, am venituri cumulate…

Am salariu, unde îmi plătesc impozitul, l-am dat de-o parte, am chirii, am arende… toate se adună într-un coș și în momentul în care depășești anumite sume, oriunde în lumea asta îți vine un surplus de impozitare, un fel de impozitare a capitalului”, spunea Marcel Ciolacu.