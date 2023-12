Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a reamintit, duminică, că Guvernul de la Viena și-a schimbat poziția față de extinderea spațiului Schengen. Totuși, de acum încolo, oficialii europeni vor începe negocierile. Bucureștiul și Viena vor negocia în cadrul Forumului Salzburg din Slovacia.

Potrivit lui, aderarea României la spațiul Schengen este un proces de negociere în curs. Se discută pe mai multe planuri: plan bilateral cu Austria, plan trilateral cu Bulgaria, plan cvadrilateral cu Comisia Europeană (CE) şi plan multilateral cu statele membre ale UE.

Şi prima etapă, primul obiectiv, a fost să normalizăm această comunicare şi să trecem dintr-o formă de dialog care nu ducea nicăieri, un dialog al culpabilizării şi al refuzului inflexibil. Am trecut, la un dialog constructiv reciproc.

„Austria şi-a exprimat o poziţie privind frontiera aeriană, dar discuţia este mult mai amplă. Este vorba de o poziţie care vizează această primă frontieră, dar discuţia este mult mai amplă. Repet, a fost iniţiată încă din întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Karner în 23 august, la Viena.

La un moment dat, ministrul Afacerilor Interne a fost întrebat dacă condițiile impuse de Guvernul de la Viena sunt agreate de România. Se pare că sunt condiţii cunoscute de Guvernul de la București, ce urmează să fie discutate curând. Câteva dintre ele pot ajuta la securizarea României.

„Sunt condiţii care îmi sunt cunoscute şi pe care urmează să le discutăm. Parte dintre ele, putem observa cu ochiul liber, sunt chestiuni care ajută inclusiv securizarea României şi a teritoriului naţional, deci sunt lucruri care ne folosesc şi nouă să întărim frontiera. De aici, mai departe, trebuie să discutăm. Trebuie să ne obţinem cu toţii autorizările necesare în ţările noastre.

Vorbim şi de state membre, vorbim şi de Comisia Europeană. (…) Evident că nu o să fac acum nicio declaraţie care să antameze aceste discuţii. Dacă am ajuns în acest punct, am ajuns şi pentru că am comunicat echilibrat, exact cât trebuie la momentul oportun, ca să nu periclităm negocierile noastre, care au fost purtate pe parcursul acestor luni”, a adăugat oficialul român.