Cătălin Măruță a dezvăluit cum se simte și care este starea de sănătate a lui și a familiei sale, după ce a confirmat că este bolnav de COVID-19. Prezentatorul a moderat emisiunea pe care o are la Pro TV de acasă, unde este în izolare alături de soție și fiica lor. Măruță a făcut câteva dezvăluiri despre evoluția bolii cu care au fost toți trei diagnosticați. Deocamdată, fiul lui Cătălin și al Andrei Măruță este singurul care nu a fost confirmat pozitiv cu virusul.

Potrivit declaraților lui Cătălin Măruță, el pare că are o formă ușoară a noului coronavirus, însă, Andra se confruntă cu simptome mai delicate. Pe de altă parte, Eva Măruță, fiica acestora, face față foarte bine bolii, a spus tatăl ei.

“Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, a declarat Cătălin Măruță.