Florin Călinescu, o figură binecunoscută în spațiul public românesc, a dezvăluit recent o experiență personală dramatică din perioada pandemiei. În cadrul unei emisiuni, acesta a povestit în detaliu cum a fost printre primii români infectați cu Covid-19, descriind simptomele severe și provocările prin care a trecut.

Relatările sale oferă o perspectivă aparte asupra dificultăților întâmpinate în acel moment de incertitudine și asupra modului în care boala i-a afectat atât viața personală, cât și planurile politice.

Invitat la emisiunea lui Mihai Tatulici, „Tatulici la Fanatik„, Florin Călinescu a vorbit deschis despre perioada în care a contractat virusul. Actorul a afirmat că s-ar fi numărat printre primii cinci români infectați cu noul coronavirus, menționând că, la acea vreme, virusul era puțin cunoscut în România.

El a povestit că acest episod s-a petrecut în perioada în care candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Verde, în 2021.

Călinescu a oferit detalii despre simptomele neobișnuite și intense prin care a trecut. După un turneu prin țară, s-a simțit extrem de rău, confruntându-se cu amețeli, greață și halucinații, fiind forțat să rămână în casă, departe de campania sa electorală.

„Am fost prin țară, prin târguri, oboare și iarmaroace și am venit acasă terminat, leșinat. M-am suit în pat, am umplut trei cearceafuri pe zi, amețeli, greață, n-am mâncat nimic. Apă, apă, apă, halucinații, halucinații, și n-am ieșit pe stradă”, a declarat actorul.

Această experiență a fost, conform spuselor sale, extrem de dureroasă și dificilă, fiind izolat la domiciliu și lipsit de sprijin medical avansat, într-o perioadă în care pandemia era abia la început și informațiile despre virus erau încă limitate.

Deși confruntat cu probleme de sănătate, Florin Călinescu și-a continuat activitatea politică, participând în cursa pentru Primăria Capitalei.

Chiar dacă nu a ieșit la evenimente publice și mitinguri, a reușit totuși să obțină un rezultat neașteptat: locul patru, după Gabriela Firea, Nicușor Dan și Traian Băsescu.

„Și, când să atac Bucureștiul, am căzut mort, puteam chiar să fiu primul mort necunoscut al Covidului. Partidul m-a pus pe listă, n-am ieșit din casă. AEP-ul m-a chestionat că partidul a cheltuit 60 de lei în campanie și am zis băi, ați luat vreo șaorma, și am ieșit, important pe locul patru, asta este nebunia și satisfacția mea imensă”, a spus el.