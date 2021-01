Cătălin Măruță a fost luat prin surprindere. „Este una dintre cele mai cunoscute românce din lume, este o prezență care face furori atunci când intră într-o încăpere… și este una dintre concurentele care au scris istoria sezonului 5 Ferma. Orășeni vs Săteni: fosta bandită, Alina Pușcău a fost invitată astăzi pe canapeaua lui Cătălin Măruță.

În urmă cu doar câteva minute, în cadrul emisiunii La Măruță, Alina a declarat, spre surprinderea tuturor celor care o urmăreau, că în 2021 se va mărită!”, este transmis într-un comunicat al Pro TV.

Întrebată de Cătălin Măruță ce planuri are pentru anul ce tocmai a început, acesta a declarat: ”Vreau sănătate și fericire. Și am un secret: mă căsătoresc anul acesta”.

Cătălin Măruță, luat total prin surprindere

„Surprins, Cătălin a încercat să afle mai multe despre misteriosul bărbat care a cerut-o de soție și care i-a furat inima, dar aceasta a ales să păstreze enigma: ”Nu pot să spun. Voi spune la momentul potrivit. Nu este român, poate îl cunoașteți. Este secret”! Totodată, a recunoscut că aceasta nu a fost prima cerere în căsătorie de până la acest moment: ”Aveam un tipar în care trebuia să mă descopăr pe mine, mi-era frică. Când eram cerută, terminam relația, mi-era frică de mine. Cred că ceea ce am văzut în familie m-a făcut să-mi fie frică.”

”Este un bărbat de încredere, extraordinar. Nu a fost niciodată în România. I-am cunoscut familia, dar el nu mi-a cunoscut mama”, au mai fost câteva indicii oferite de fotomodelul internațional. Chiar dacă nu a reușit să afle numele viitorului soț, Cătălin Măruță s-a asigurat că Alina a promis că va reveni în emisiune când va fi momentul potrivit și a primit și invitație la ceea ce se anunță a fi una dintre cele mai frumoase nunți internaționale ale anului 2021.

Rămâneți aproape de emisiunea La Măruță în fiecare zi, de la ora 15:00 pentru cele mai interesante și de actualitate informații din lumea mondenă din România!”, este menționat în comunicatul respectiv.

Lovitură cruntă pentru PRO TV

Kanal D a spulberat toată concurența. Peste trei milioane de telespectatori au urmărit „Survivor Romania”. Postul tv s-a clasat pe primul loc la nivelul intregii tari si la orase. Urmatoarea editie a emisiunii va putea fi urmarita miercuri, de la ora 22:00, la Kanal D.

Batalie epica duminica, la „Survivor Romania”, reality-ul fenomen difuzat de Kanal D. Peste doua milioane de telespectatori (2.344.000) au urmarit aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii show-ului, competitia extrem de stransa, minutul de aur, inregistrat la 20:55, adunand in fata micilor ecrane peste trei milioane de urmaritori din intreaga tara (3.121.000).

Kanal D s-a situat pe locul 1, la nivel national, in topul audientelor, cu 13,3% Rating si 25,3% pe targetul National, si cu 11,0% Rating si 21,9% Share pe targetul All Urban. Comercialul si-a adjudecat locul doi, la mica diferenta de primul clasat, cu 9,7% Rating si 23,8% Share.