„Am făcut facultatea de Drept Nicolae Titulescu și facultatea de Jurnalism. Eram la Târgu Jiu, eram la liceu, îmi plăcea foarte tare radioul, m-am angajat la radio Târgu Jiu, aveam o emisiune o dată pe săptămână și zilnic la mine acasă pentru că ascultam Radio România Actualități și ascultam și ascultam în fiecare marți Clubul Adolescenților la pătrat. De ce spun că aveam emisiune în fiecare zi pentru că întotdeauna îmi plăcea seara să fiu în cameră, să-mi pun căștile și singur să am emisiunea mea la radio. Eram eu singur cu ascultătorii mei imaginari și o dată pe săptămână eram chiar cu cei care ascultau Radio Târgu Jiu,” a declarat Cătălin Măruță în cadrul emisiunii Dosare de presă moderată de Mirel Curea.

„Apoi am venit la facultate în București și apoi a început povestea cu radioul, cu televiziunea. Am cunoscut Bucureștiul pentru că împărțeam pliante în an electoral 1996. Prima dată când am venit în București stăteam la un cămin de nefamiliști pe undeva pe lângă Bobocica și primele 2 luni nici n-am fost la facultate, descoperisem gustul ăsta de antreprenoriat, să luăm afișe, să le împărțim, să ne facem echipe pentru ca să reușim să ne câștigăm primii noștri bani. După cele două luni de campanie și după ce am împărțit pliante,” a mai spus vedeta PRO TV.

„Eu împărțeam pliante pentru Partidul Alianței Civice și era campania pentru parlamentare și eram și omul sandviș, împărțeam tot felul de pliante și atunci am cunoscut pentru prima dată Bucureștiul, ăsta a fost unul dintre lucruri care m-a învățat Bucureștiul. Am venit în București și nu știam pe nimeni, nu știam absolut niciun loc și am văzut că au nevoie de oameni care să împartă pliante. Eu și cu colegul meu cu care venisem la facultate și am decis să facem lucrul ăsta, ne puneau în brațe 1.000 de pliante să le ducem în Drumul Taberei și noi ne întrebam unde-i Drumul Taberei. Și ne-am luat o hartă și am împărțit în Drumul Taberei, eram verificați la 2 zile dacă ne făceam treaba,” a explicat Măruță.