Cercetările lor au dat roade și acum susțin că au găsit răspunsul: pentru o sănătate generală a organismului ar trebui să bem trei cești de cafea pe zi, potrivit Inc.com.

Cel puțin așa susține Uma Maidoo, specialistă în nutriție, psihiatru la Universitatea Harvard, dar și autoarea best-seller-ului „This Is Your Brain on Food”. Într-un articol recent, Maidoo explică modul în care ea însăși folosește cafeaua, ca parte a rutinei zilnice, pentru a-și stimula funcția creierului.

De ce e bine să bem trei cești de cafea

Maidoo aduce în sprijinul teoriei sale un studiu în care cercetătorii au urmărit atât consumul de cafea, cât și sănătatea cognitivă în rândul a 676 de bărbați în vârstă, pe parcursul a zece ani.

Așa s-a descoperit că băutorii de cafea nu au fost afectați de declin cognitiv, spre deosebire de cei care nu consumau cafea. Iar cei care obișnuiau să bea trei căni pe zi au avut cel mai mic declin dintre toți.

Cel mai mare beneficiu pentru longevitate

Un studiu mai amplu realizat la Harvard, cu un total de 208.501 de participanți, atât bărbați, cât și femei, a examinat probabilitatea decesului la băutorii de cafea.

S-a constatat astfel că participanții care au băut cafea au avut mai puține șanse de a muri, decât cei care nu au băut deloc, cel mai mare beneficiu pentru longevitate revenind celor care consumau între 3,1 și 5 cești pe zi.

De ce nu e bună cafeaua turcească sau espresso

Mulți băutori de cafea preferă cafeaua espresso sau cafeaua turcească. Din păcate, aceste versiuni pot fi dăunătoare. Când cafeaua este preparată fără un filtru de hârtie, emană „substanțe chimice uleioase, numite diterpene”, ducând la creșterea colesterolului rău LDL, care dăunează arterelor”, spune experta Jane Brody de la The New York Times.

Aveți grijă ce puneți în cafea

Cafeaua poate fi bună pentru sănătate, dar zahărul este un dușman. Dacă vă place cafeaua cu lapte și cu zahăr, nu mai puteți spune că vă protejați sănătatea.

Cea mai bună strategie este să vă faceți propria cafea, printr-un Coffee Dripper, atașabil la cană, folosind boabe proaspăt măcinate, atât pentru o aromă mai bună, cât și pentru un control mai bun asupra a ceea ce este în cafea.

Nu ignorați reacțiile care pot apărea

Fiecare organism este diferit și poate reacționa altfel la efectele cafelei. Dacă simțiți că deveniți prea irascibil, reduceți consumul sau opriți-l de tot. Același lucru este valabil și dacă aveți probleme cu somnul.