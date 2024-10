Mersul pe jos este o modalitate simplă de a face mai multă mișcare și a da jos kilogramele în plus.

„Mersul pe jos este o formă foarte bună de exercițiu și adesea este subestimat ca instrument de slăbire”, spune Lauren Borowski, profesor asistent de medicină sportivă la Universitatea din New York, medicul echipei masculine de schi (sărituri) din Statele Unite.

Cât de mult ar trebui să mergi pe jos pentru a pierde în greutate?

Întrebarea pe care și-o pun oamenii este câți pași ar trebui făcuți zilnic, pentru a da jos kilogramele în plus. Răspunsul implică, desigur, mai mulți factori.

Iată ce spun medicii, potrivit Womansworld.

Mersul pe jos oferă beneficii nesfârșite pentru sănătate

Aproape fiecare beneficiu pentru sănătate este îmbunătățit prin mersul pe jos pentru exerciții fizice.

„Pe măsură ce creșteți numărul de pași, faceți lucruri incredibile pentru sănătatea fizică, mentală și emoțională, indiferent de ce arată cântarul”, explică cardiologul David Sabgir, fondator Walk With a Doc.

Iar pierderea în greutate este unul dintre acele beneficii uimitoare. Dr. Melina Jampolis, șefa revistei dezvăluie:

„Am multe paciente care pierd în greutate doar cu mersul pe jos.” Mersul pe jos crește densitatea musculară și osoasă, cruciale pentru longevitate. Ea adaugă că „acest lucru poate fi deosebit de important pentru cei care iau medicamente precum Ozempic”.

Originea celor 10.000 de pași zilnici

Potrivit legendei, a fost o schemă de marketing dezvoltată în jurul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din 1964. La acea vreme, o companie a început să vândă un pedometru japonez, cu un nume care se traducea vag prin „10.000 de pași”. Chiar dacă numărul este arbitrar, mulți experți sunt de acord că obținerea a 10.000 de pași este un obiectiv care merită, atât pentru sănătatea generală, cât și pentru pierderea în greutate.

De fapt, cercetările ulterioare au dovedit că este un marker util. Un studiu din 2006 publicat în American Journal of Health Promotion a arătat că persoanele sedentare care au început să facă mai mult de 9.500 de pași zilnic, timp de 36 de săptămâni, au experimentat modificări notabile în compoziția corporală: o scădere cu 2% a procentului de grăsime corporală, 5,2 kilograme de grăsime corporală pierdută, plus șolduri și talie mai subțiri.

Acestea fiind spuse „nu există un număr magic pentru numărarea pașilor”, notează dr. Jampolis.

Cât de mulți pași trebuie făcuți pentru a slăbi?

Știința arată că „pentru a pierde o jumătate de kilogram, ar trebui să mergi aproximativ 70.000 de pași”, spune medicul Eric J. Rosenbaun. Adică echivalentul a 10.000 de pași zilnici, timp de o săptămână.

Alte beneficii pentru sănătate ale mersului pe jos

6.000 de pași zilnic îmbunătățesc sănătatea inimii. Există beneficii semnificative pentru sănătatea inimii, asociate cu plimbările zilnice și nu trebuie neapărat să se facă până la 10.000 de pași.

O meta-analiză pe 20.000 de adulți în vârstă, care au mers zilnic între 6.000 și 9.000 de pași, arată că aceștia au prezentat un risc cu 50% mai mic de boli cardiovasculare, în comparație cu cei care mergeau zilnic 2.000 de pași, potrivit revistei ”Circulation”.

8.200 de pași zilnic îmbunătățesc starea de spirit și somnul

Un studiu publicat în Nature Medicine a urmărit 6.000 de participanți prin programul All of Us al NIH. Cercetătorii au descoperit că cei care au mers zilnic 8.200 de pași – aproximativ 4 mile – au avut riscuri mai mici de a deveni obezi sau de a fi diagnosticați cu depresie, apnee în somn sau reflux acid.

12.000 de pași zilnic ajută la pierderea în greutate

Un alt studiu din 2022, publicat în revista ”Medicine & Science in Sports and Exercise”, a arătat că o medie de 12.000 de pași pe zi a fost eficientă pentru pierderea în greutate, deoarece a redus indicele de masă corporală.

Gestionarea greutății este, adesea, mai complicată decât o simplă ecuație matematică, altfel toată lumea ar pierde ușor kilograme și și-ar menține și mai ușor greutatea. În realitate, factori fluctuanți, cum ar fi modificările hormonale, problemele endocrine, inflamația și sindromul metabolic, pot schimba modul în care organismul răspunde la o dietă și exerciții fizice, modificându-ne obiectivele.