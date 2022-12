Conform unui studiu realizat de iSense Solutions, românii din mediul urban au alocat în 2021 mai mult de 2000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor din perioada sărbătorilor de iarnă. În 2022 s-ar putea ca această cifră să fie una mai mare, tocmai din cauza inflației. În plus, la asta ar fi și primul an după pandemie în care, în timpul sărbătorilor de iarnă, nu vor mai fi restricții legate de COVID-19. Aceste două aspecte: dorința de a sărbători și costul mult mai mare a produselor și serviciilor va duce la creșterea semnificativă a cheltuielilor aferente perioadei.



Cea mai mare parte din bani este cheltuită pentru cadouri. Evident, raportul diferă de la o țară la alta, dar în rândul statelor europene, circa 60% din banii cheltuiți în timpul sărbătorilor de iarnă sunt cheltuiți pentru cadouri, conform unui studiu realizat de WorldRemit. Cu siguranță că fiecare dintre noi dorește să își bucure persoanele dragi, să le ofere daruri și să îi vadă zâmbind. Dar, ce ar fi dacă am încerca să optimizăm costurile legate de Crăciun? Nu spun să le reducem la 0, ar fi imposibil, chiar dacă ne-am dori. Dar în loc de 2500, anul acesta să cheltuim 1500 pentru sărbători,iar restul banilor să îi economisim.



La prima vedere nu pare mult, și într-adevăr așa este, dacă doar vom „ține banii la saltea”. În schimb, ce ar fi dacă banii respectivi i-am investi, pe o perioadă de 10 ani, într-un fond de investiții care oferă un randament mediu anual de 8% net (după scăderea costurilor de administrare), am avea circa 2500 de lei. Dacă în acești 10 ani, am economisi câte 1000 de lei de Crăciun și i-am investi în același fond, am economisi total 11.000 lei, dar datorită dobânzii, în cont ar fi circa 18.500 de lei.



Să ne imaginăm cazul unei persoane care, începând de la vârsta de 25 de ani și până la 65, își optimizează cheltuielile aferente sărbătorilor de iarnă și economisește anual 1000 de lei pe care îi investește în același fond. Timp de 40 de ani ar economisi 41.000 lei, dar, datorită dobânzii, ar avea în cont circa 477.000 lei. Aceasta este puterea dobânzii capitalizate. Cu sume mici, dacă avem un orizont investițional pe termen lung, putem să obținem niște rezultate fabuloase.



Cele expuse mai sus sunt doar exemple de calcul pentru a conștientiza faptul că economisirea banilor ține doar de disciplină. Fără să tăiem din plăcerea sărbătorilor de iarnă, ci doar cu un pic de chibzuință și raționament, putem să ne asigurăm o sumă îndestulătoare de bani la retragerea din activitate, de exemplu, sau pentru alte obiective care pot să apară pe parcursul vieții.

Dacă totuși vrem să ne bucurăm de magia sărbătorilor de iarnă dar nu am reușit să economisim pentru acest scop și nu avem suficiente resurse, putem să apelăm la diverse soluții, cum ar fi creditele rapide. În acest scop, recomand să folosiți comparatoare de credite pe care le găsiți gratuit pe internet. Puteți beneficia de bani rapid direct pe card, la o dobândă avantajoasă. Evident, trebuie să ne informăm foarte bine înainte și să studiem amănunțit contractul ca să vedem care este costul real al creditului și cât va trebui să rambursăm.



Sărbătorile de iarnă sunt o perioadă magică. Mai ales după 2 ani de restricții, perioadă în care nu puteam să ne bucurăm din plin de Crăciun, dorința de a sărbători este și mai mare. Cu toate acestea, recomand chibzuință în ceea ce ține de modul și direcțiile în care ne cheltuim banii în această perioadă.

Inflația este de circa 16%, prețurile cresc continuu, criza bate la ușă etc. În aceste condiții ar fi rațional să ne limităm un pic din consum și să economisim pentru ziua de mâine care, de asemenea, va presupune cheltuieli.