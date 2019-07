Prin mâinile deprinse cu formele când molatice, când dure ale molidului sau ale pinului au trecut, în aproape patruzeci de ani de trudă, milioane de metri cubi de fibră și noduri, fiecare cu fărămița de istorie așezată la baza unei povești de suflet, la baza unei case, deci, a unei familii. Ionel Borca a început să adulmece lemnul pe la 12 ani, furișând priviri lacome peste umărul părintelui, sus, la munte, unde tradiția se (mai) împletește și acum cu locul. Mai puțin cu oamenii, răspândiți aiurea, spre vest, după promisiuni nu întotdeauna onorate.

„Mi-aduc aminte că am făcut cu tata toată mobila din casă. Eram în vacanță, el și-a luat concediu și am lucrat amândoi lemnul până ce am izbutit să scoatem tot ce aveam trebuință. Am muncit atât de bine, încât și acum, după atâția ani, mai am piese de mobilier din acea vreme…”. Ionel se adâncește, pentru câteva clipe, în amintiri dragi: „Am învățat apoi noțiuni de mecanică, am fost și șofer vreo doi ani. A plecat la lucru în Austria, opt anotimpuri departe de casă, iar la 30 de ani am revenit pentru totdeauna – zic eu – la lemn, la vechea mea pasiune. Pentru că eu lucrez lemnul cu sufletul, fac case cu inima”. Hm, să vedem…

De la munte, la mare

Ionel Borca n-a stat cu mâinile în sân în patria lui Hitler. A participat, entuziasmat, la cercetări în domeniul șemineelor, în cadrul unui departament special. A învățat, mai simplu spus, arta de a zămisli focul în mijlocul casei. Sau doar și-a perfecționat această abilitate: „Știam să fac șeminee înainte de a emigra în Austria. Acolo doar m-am deschis către tot ce nu știam, pentru că, vă spun sincer, în industria lemnului nu poți rămâne așa, la întâmplare. Lucrurile evoluează tot timpul, trebuie să fii la curent cu tot ce e nou. Altfel…”.

Dar cum a ajuns acest bărbat care iubește lemnul să coboare din nordul țării, din Satu Mare (via Austria), în sud-est, în luminoasa Dobroge, tocmai la Eforie? „Soția avea nevoie de aer sărat, de soare. Ne-am gândit că am venit doar în trecere, la tratament, dar uite că ne-am obișnuit cu lumina, cu tandrețea razelor… Am rămas, iar pâinea tot din lucrul cu lemnul mi-o câștig”. Ionel Borca a avut, la începutul aventurii maritime, echipă mare, de zeci de oameni. „Acum am mai păstrat doar trei, patru oameni. Dar buni. Cel mai vechi lucrează de 17 ani cu mine. Cel mai nou de 14 ani. E mult mai eficient așa. Facem case din lemn, fațade din lemn, mese, scaune, orice. Cât costă o casă din lemn? Depinde de mărime, de pretenții. O casă de 100 de metri pătrați, de exemplu, cu două băi, două dormitoare, living cu bucătărie open-space, cămară, dar și terase, neincluse în suprafața amintită, dar incluse în preț, ajunge cam la 50.000 de euro”.

Vrei și șemineu? Crește prețul!

E mult, e puțin? „Dacă proprietarul vrea și șemineu, la prețul inițial se mai adaugă 2.000, 3.000 de euro, nu mai mult. Dar facem o casă inteligentă”, mă asigură Ionel Borca. Cum așa? „Păi, când aprinzi șemineul făcut de mâna mea să fii sigur că ai deja încălzite băile și un hol. Trag serpentine de la șemineu care încălzesc, pe dedesupt, prin pardoseală, și alte camere. În plus, șemineul e construit în așa fel încât, dacă ai aruncat un braț de lemne pe foc, nu mai ai nevoie și de al doilea. Cenușa o cureți doar de două ori pe an. Știu meserie, nu mă joc”.

Casă ecologică, nu minciună!

Ionel Borca nu glumește când susține că ridică în trei, patru luni o casă. Pe care o și dă în folosință. Dar nu orice cămin. „Eu fac proiectul, eu execut lucrarea, eu răspund. O casă pentru o familie cam atâta îmi ia, un sfert de an. Mai lucrez, poate, și ceva în plus, alte afaceri mai mărunte. Dar, în mare, cam ăsta-i timpul alocat unei construcții. Casa din lemn pe un singur nivel e mai costisitoare. Dar ce să-i faci dacă lucrăm doar cu materiale de calitate?”

Fără lemn ignifugat

Meșterul Ionel Borca nu bravează. Dovadă următoarele explicații: „Nu folosim lemn ignifugat, ar însemna să lucrăm cu lemn tratat chimic. Or, eu nu vreau. Iau lemn tratat termic, la temperaturi înalte, care elimină microorganismele, de la o firmă austriacă cu care am păstrat legătura. Folosim inclusiv lemn vechi de o sută de ani, la ornamente. Vă spun sincer că după ce apuci să locuiești într-o casă din lemn, nu vrei s-o mai părăsești”.

Cât rezistă o casă din lemn?

„Dacă ai grijă de lemn și nu se umezește, o casă din lemn n-are garanție. Păi, am văzut în Tirol, la muzeu, case din lemn vechi de patru sute de ani. Nu glumesc. Inclusiv coșul pe care ieșea fumul era din lemn. Iar în Canada am admirat case din lemn cu o vechime de două sute de ani. Așa că, ce să vă spun? Casa rezistă cât timp ai grijă de ea”, mă asigură meșterul Ionel Borca. Și, totuși, ar putea înainta un termen de garanție pentru casele ieșite din mâna lui? „E aceeași situație, dar, dacă insistați, vă spun că în perioada cuprinsă între 70 și 90 de ani n-aveți de ce să vă faceți griji. Totul depinde de cum este îngrijită”.

Utile

Dacă vă hotărâți să vă construiți o casă din lemn pe malul mării, să știți că aerul sărat protejează structura din lemn, ba chiar o conservă!

Lemnul se recoltează în luna ianuarie, când perioada vegetativă încetează. În România, Ionel Borca folosește la ridicarea caselor doar lemn de molid și de pin

50.000 de euro este prețul estimativ al unei case din lemn construite de Ionel Borca

3.000 de euro este suma maximă pentru un șemineu inteligent inserat în construcția casei din lemn

