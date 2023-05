SUA nu vor să escaladeze războiul din Ucraina

Administrația președintelui american Joe Biden a reiterat în conversațiile cu Ucraina că nu sprijină atacurile pe teritoriul rusesc, potrivit declarațiilor de joi ale purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, pentru CNN.

„Le-am explicat din nou foarte clar ucrainenilor care sunt așteptările noastre în ceea ce privește atacarea Rusiei – nu vrem să încurajăm sau să permitem acest lucru, cu siguranță nu vrem ca niciun echipament fabricat în SUA să fie folosit pentru a ataca teritoriul rusesc”, a declarat Kirby.

„Și am primit asigurări din partea ucrainenilor că vor respecta aceste dorințe … am fost foarte clari că vrem ca Ucraina să fie capabilă să își apere propriul sol, propriul teritoriu. Ei au fost atacați. Au fost invadați. Au dreptul să se apere”, a continuat el. „Dar, am fost, de asemenea, foarte clar că nu vrem să vedem acest război escaladând dincolo de acest lucru, de devastarea și violența care este deja exercitată asupra poporului ucrainean”.

Conversațiile cu Ucraina nu au implicat „conturarea unor consecințe”, ci au fost „pur și simplu o reafirmare”, a declarat Kirby pentru sursa citată. El a adăugat că aceste discuții au avut loc „foarte recent, cât și în ultima zi”.

Luptătorii ruși anti-Putin ar fi folosit echipamente din SUA

Comentariile lui Kirby vin în urma unui raport potrivit căruia luptători ruși anti-Putin, care luptă alături de forțele armate ucrainene, au efectuat un raid în interiorul teritoriului rusesc. Într-un interviu, unul dintre cetățenii ruși a declarat că raidul a fost efectuat cu echipamente fabricate în America, achiziționate de pe piața liberă.

Kirby a declarat joi că nu a putut confirma acest lucru, în schimb, el a spus că SUA furnizează echipamente care sunt folosite doar „pentru a apăra teritoriul ucrainean”.

Amintim că, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a speculat la începutul acestei luni că aceste atacuri ar putea fi operațiuni sub steag fals și a negat că țara sa ar fi fost implicată.

„Rusia nu are nicio victorie de raportat”, a declarat el reporterilor în timp ce se afla la Helsinki, Finlanda, la începutul acestei luni. „Din acest motiv, [președintele rus Vladimir Putin] trebuie să facă unele mișcări neașteptate, cum ar fi atacurile surpriză cu drone”.