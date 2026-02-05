Un detergent de rufe comercializat în toate magazinele Carrefour din Franța face obiectul unei proceduri de retragere și rechemare. Decizia a fost luată după identificarea unei probleme de fabricație care afectează un lot al produsului și care poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, alerta a fost transmisă prin platforma oficială Rappel Conso, care monitorizează produsele considerate periculoase aflate pe piață.

„În urma unei probleme de fabricație a lotului, pH-ul produsului este prea ridicat. Există astfel un risc de arsuri grave ale pielii în cazul contactului direct cu produsul nediluat”, precizează Rappel Conso.

Conform comunicării oficiale, problema identificată este legată de nivelul prea ridicat al pH-ului produsului. Autoritățile precizează că acest lucru poate duce la arsuri grave ale pielii în cazul contactului direct cu detergentul nediluat.

Reprezentanții Rappel Conso recomandă consumatorilor să nu mai utilizeze produsul și să evite orice contact direct cu acesta. Mesajul transmis este clar, respectiv oprirea imediată a folosirii și returnarea produsului la punctul de vânzare.

Produsul retras este detergentul lichid Total Fresh 4 în 1, din gama Carrefour Expert, ambalat într-un recipient de 1,98 litri. Pe ambalaj sunt inscripționate următoarele date de identificare: cod de bare 3560071562397 și număr de lot 92528150.

Numărul de lot este menționat pe spatele flaconului, sub capac. Produsul a fost comercializat în perioada 24 decembrie 2025 – 2 februarie 2026, în toate magazinele Carrefour din Franța.

Carrefour și autoritățile franceze recomandă consumatorilor care au achiziționat detergentul din lotul vizat să îl returneze în magazine. Rambursarea integrală a contravalorii produsului este posibilă până la data de 2 mai 2026.

Rechemarea a fost inițiată ca măsură de precauție, iar până în prezent nu au fost comunicate informații privind cazuri confirmate de accidentare asociate utilizării produsului.