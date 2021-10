Care sunt prețurile pentru Office 2021? Microsoft tocmai a făcut anunțul

Așadar, pentru utilizatorii finali vor exista două versiuni de Office 2021. Este vorba despre Office Home and Student şi Office Home and Business, conform informațiilor transmise de theverge.com

Prima variantă, Home and Student, va include programele Word, Excel, PowerPoint, OneNote şi Teams, urmând să coste 150 de dolari.

Cât va costa Home and Business?

Home and Business va beneficia de toate programele din varianta Home and Student, plus Outlook şi permisiunea folosirii versiunilor de Windows şi Mac în scopuri de business. Aceasta va costa 250 de dolari.

Office 2021 va include toate opţiunile de colaborare ale Microsoft 365 şi va veni cu o interfaţă uşor schimbată, în care elementele ribbon-ului sunt mai rotunjite şi folosesc o temă coloristică adaptată la tema de Windows 11.

Mai mult, vor exista o serie de noutăţi şi optimizări pentru fiecare program din cadrul suitei. Spre exemplu, Excel va avea câteva formule noi, iar Outlook va oferi o funcţie de traducere în 70 de limbi. Potrivit sursei menționate, Office 2021 va fi lansat în aceeaşi zi cu Windows 11, pe 5 octombrie.

Cum să faci update la Windows 11 foarte ușor și repede

În cazul în care nu știați, pe 5 octombrie, Microsoft lansează ultimul sistem de operare, Windows 11. Unul din anunțuri a fost că toate device-urile, după data de 5 octombrie, vor fi cu Windows 11 preinstalat, dar și că posesorii de Windows 10 vor avea posibilitatea de a face upgrade gratuit la Windows 11.

Așa că aveți oportunitatea de a achiziționa, în final, un Windows 11, la un preț infim față de ce va fi pe retail, în mod normal. Și prietenii de la godeal24 vin cu un preț superspecial, de doar ~7Euro.

Oferta este largă, de altfel: