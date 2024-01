Microsoft introduce un buton nou pe tastaturile destinate PC-urilor și laptopurilor sale cu sistem de operare Windows. Noul buton va fi situat în partea dreaptă a tastei „Space”. Este dedicat asistentului pentru serviciile de inteligență artificială. Va înlocui fie tasta „CTRL” din dreapta, fie o tastă de meniu.

Apăsarea butonului va activa un chatbot AI care oferă asistență în cercetare, redactare de texte, creare de imagini și chiar transformare a ideilor în cântece. Microsoft a anunțat deja că anul 2024 va fi consacrat inteligenței artificiale.

Vicepreședintele executiv și directorul de marketing pentru consumatori ai Microsoft, Yusuf Mehdi, a făcut marele anunț pe rețelele sociale.

Potrivit spuselor sale, această actualizare reprezintă prima schimbare semnificativă a tastaturii PC-ului Windows în aproape trei decenii. Ea va permite oamenilor să se alăture „revoluției” în domeniul inteligenței artificiale.

We’re excited for 2024 to be the year of the AI PC. An important first step is the introduction of a Copilot key for Windows 11 PCs, which will enable one-click access to Copilot! Learn more: https://t.co/3FHre8YdWn pic.twitter.com/PvadEPfZBb

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) January 4, 2024