Care sunt mizele Congresului USR PLUS? Câștigătorul va lua totul, dar asta va genera frustrare și dezbinare în partid

Potrivit celor scrise de Sebastian Zachmann, victoria PLUS în fața USR va fi absolută, dar și foarte periculoasă în același timp, în cazul în care Dacian Cioloș obține și majoritate în BN.

„Alegerea Biroului Național, forul care conduce, de fapt, partidul, este cel puțin la fel de importantă ca președinția USR PLUS. Biroul Național e compus din 24 de membri plus președintele. Tabăra Barna fie obține 13 membri în BN și conduce în continuare partidul, fie pierde totul. În ultimii ani, Barna a avut exact 13 voturi în BN, deci știe să joace pe muchie.

În cazul în care team Barna scoate 13 locuri în BN, partidul s-ar întoarce cumva în era Nicușor Dan, când actualul primar general era președinte USR, dar deciziile erau impuse în BN de troica Barna-Ghinea-Drulă. Acum înlocuiți Nicușor Dan cu Dacian Cioloș. Noul președinte al USR PLUS ar avea majndegrabă un rol decorativ.

Totuși, o majoritate obținută de Barna în BN ar echilibra balanța de putere în partid, după victoria lui Cioloș. S-ar aplica mecanismul de checks&balances, esențial pentru democrația oricărui partid și a societății în general.

Altfel, dacă Cioloș obține și majoritate în BN, victoria PLUS în fața USR va fi absolută, dar și foarte periculoasă în același timp. Câștigătorul va lua totul, dar asta va genera frustrare și dezbinare în partid. Oricum sunt mulți lideri USR care se simt cotropiți de PLUS, mai ales că, numeric, USR-iștii sunt majoritari. Totuși, pare că ambele tabere înțeleg că șansa acestui partid stă în unitate. Victoria lui Cioloș rezolvă într-o mare măsură problema candidatului USR PLUS la prezidențiale, deci dispare un factor de tensiune internă. Iar Dan Barna culege ce a semănat”, a scris jurnalistul Sebastian Zachmann pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin