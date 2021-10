USR-PLUS se destramă? Emanuel Ungureanu: Au venit oamenii lui Cioloş şi au stricat

Declarația lui Emanuel Ungureanu a fost făcută în emisiunea lui Silviu Mânăstire, de la B1TV. Astfel, acesta a fost întrebat dacă îşi menţine poziţia după ce rezultatul alegerilor este comunicat.

„Aştept să vedem dacă se validează acest rezultat, pentru că au fost foarte multe situaţii neclare, să le spun aşa. Au fost oameni care au fost sunaţi de către membrii PLUS să voteze, cu toate că nu aveau acest drept şi vreau să văd acea comisie de arbitraj a votului care s-a întrunit dacă rămâne acelaşi rezultat după ce se verifică anumite situaţii, să spunem, neclare. Vom vedea dacă acest rezultat va fi validat şi apoi voi anunţa public ce decizie am luat”, a transmis Ungureanu.

Un singur vot are suspiciuni asupra sa

Mai apoi, acesta a susținut că „un singur vot are suspiciuni asupra sa”, fapt care trebuie analizat cu atenție.

„Eu cred că dacă un singur vot are suspiciuni asupra sa, într-un partid sau între partide care şi-au asumat corectitudinea ca fiind un brand al USR PLUS, acele suspiciuni trebuie atent analizate. Viaţa merge înainte, eu nu retrag ceea ce am spus şi voi lua atitudine în acest sens”, a completat Emanuel Ungureanu.

De asemenea, a fost întrebat și dacă poziţia sa este susţinută sau aprobată de către Dan Barna.

„Nu! Eu sunt un păţit… PLUS m-a executat politic şi la Cluj, dar şi la Buzău. Este o chestiune pe care am simţit-o pe pielea mea: ce pot face nişte ofiţeri de informaţii care au fost infiltraţi în PLUS şi apoi în USR. Am spus că am simţit asta pe pielea mea. Poate alţii au avut experienţe fericite ale fuziunii. La mine, pe unde am performat în politică, au venit oamenii lui Cioloş şi au stricat ceea ce am construit.

Este experienţa mea. Decizia mea şi lucrurile pe care le-am expus sunt personale, nu este o tactică stabilită în comun cu alţi membri şi nici nu m-am sfătuit în niciun caz cu Dan Barna. Doar l-am informat, de-a lungul timpului, despre abuzurile care sunt comise de către părţi din PLUS împotriva mea”, a conchis Ungureanu.