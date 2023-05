Într-un moment de maximă sinceritate, europarlamentarul Dacian Cioloş şi-a exprimat regretul faţă de situaţia politică actuală din România și a adăugat că „la acest eşec politic” a contribuit şi el, în calitate de fost lider al USR.

„Nu pot să îmi ascund uimirea în faţa bambiliciului pe care îl joacă preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, cu PNL. Şi nici revolta, când văd cum joacă bambilici cu întreaga ţară şi cu guvernarea.

Înţeleg că Ciolacu vrea să aibă întâi desemnarea ca prim-ministru şi abia apoi să discute despre guvern, ministere şi program de guvernare. Deci, adio stabilitate, adio acord politic.

O iau de la capăt cu împărţeala funcţiilor şi banilor pentru partide odată Ciolacu înscăunat, însă cu ţara în plină criză, cu găuri în buget, fără PNRR, cu război la graniţe, cu profesorii în grevă, cu cei din sistemul sanitar pregătindu-se să iasă în stradă. Totul a fost praf în ochi”, a scris Cioloş, pe Facebook.

PSD face ce vrea cu PNL

El s-a declarat uimit, invocând în context negocierile pe care le-a avut cu liberalii la începutul actualului mandat.

„Discuţiile actuale ale PNL cu Marcel Ciolacu diferă de la cer la pământ cu cele avute cu USR PLUS. PNL pare anesteziat şi incapabil de orice reacţie, după ce aproape aceiaşi oameni au dus săptămâni la rând cu noi un soi de negociere nervoasă în care ambele partide ţineau să fie cât mai băţoase în faţa celuilalt.

Văd că acum PSD face ce vrea cu PNL, ba vrea rotativă, ba nu vrea rotativă, ba e vioara întâi, dar nu când sunt greve, şi tot aşa.

După ce USR PLUS şi PNL au punctat electoral împotriva lui Dragnea şi a PSD, reuşind să avem împreună la acea vreme capacitatea de a construi o majoritate guvernamentală, uite că terminăm mandatul oferindu-le ţara pe tavă tocmai acelora pe care am încercat să îi îndepărtăm de putere.

Trebuie să avem puterea să recunoaştem un eşec politic atunci când îl vedem în faţa ochilor, mai ales că am şi contribuit la el”, a subliniat fostul premier.

Greșeala: nu a negociat la detaliu

Cioloș a și explicat unde a greşit. „Eu, unul, ştiu foarte clar unde am greşit politic şi personal. Am greşit când nu mi-am ascultat instinctul şi experienţa şi nu am dus negocierile politice în gradul de detaliu necesar pentru un program de guvernare asumat până la formularea unor articole de proiecte legislative pe subiecte-cheie politice, aşa cum am văzut că se negociază programele de guvernare ale coaliţiilor şi în alte ţări europene.

Şi aşa cum am făcut-o de fiecare dată în negocieri politice similare la nivel european. Am greşit că am închis ochii la ambiţiile personale ale unora dintre cei care s-au găsit atunci la masă, la excese de personalitate şi de imaturitate politică, în loc să îmi ascult propria gândire care îmi spunea că România nu va merge înainte cu ceartă sau scandal, cu declaraţii pompoase şi visuri utopice, chiar şi atunci când colegi insistau că <<trebuie să mă maturizez pentru că aşa e în politica de la noi>>”.

„Baletul” lui Ciolacu și „ciomăgeala” lui Simion

Potrivit eurodeputatului, „chiar dacă regretul la văzul dramei PNL-ului şi cel trăit la destrămarea restului opoziţiei sunt considerabile, trebuie să înţelegem că PSD rămâne un pericol real pentru dezvoltarea României”.

„La baletul lui Marcel Ciolacu adăugaţi ciomăgeala retorică, momentan, a lui George Simion şi o să vedeţi că, dacă nu ne trezim, o să plătim scump, inclusiv cei care se lasă vrăjiţi de cazaciocul lui Simion.

Personal, regret că am ajuns aici. Pentru ţară, e un dezastru. Ştiu din propria mea experienţă politică, şi de la Bucureşti, şi de la Bruxelles, că schimbarea se discută, se negociază şi se întâmplă atunci când există consens.

Reforma reală nu se face cu nervi şi cu excese. Se face calculat şi raţional atunci când vrem să obţinem mai mult decât o bucată de hârtie cu un text pe ea”, a argumentat Cioloş.

El crede că, dacă România mai are vreo şansă, trebuie schimbat acest model. „Mă uit la ce se întâmplă acum cu PNL, la foştii colegi din USR, la colegii din REPER şi îmi este foarte limpede că, dacă vrem ca România să mai aibă o şansă, trebuie să schimbăm acest model.

Oamenii nu au nevoie de politică de operetă şi emoţii, de declamat victorii şi smuls părul din cap la înfrângeri. Vor seriozitate, stabilitate şi oameni care îşi ţin cuvântul dat, capabili să ia partea activă din societate ca partener şi nu ca masă de manevră”, a explicat Dacian Cioloş.