Datorita faptului ca vorbim despre o afectiune care are un impact semnificativ asupra unui numar foarte mare de pacienti, nevoia de a intelege si de a cunoaste factorii de risc in aceasta afectiune este foarte importanta. In ceea ce urmeaza vom afla mai multe despre principalii factori de risc in boala Alzheimer.

Principalii factori de risc in cazul bolii Alzheimer

Principalul factor de risc il reprezinta varsta. Persoanele care se incadreaza la categoria de varsta de 60-65 de ani sunt cei aflati in principala grupa de risc. Din perspectiva varstei, cu fiecare zece ani care trec dupa varsta de 60 de ani, riscul de a dezvolta Alzheimer creste.

Un al doilea factor de risc este dat de istoricul familial sau ereditate. Pentru persoanele care au rude de gradul I care se confrunta sau care s-au confruntat de Alzheimer exista un risc semnificativ de a dezvolta aceasta tulburare, un risc mai mare cu 10-30% fata de persoanele care nu au astfel de rude diagnosticate cu Alzheimer. Mai mult, daca exista doi membri ai familiei de gradul I care au avut diagnosticul de Alzheimer, riscul se dubleaza.

Un alt factor de risc il reprezinta diagnosticul cu Sindrom Down. Vorbim despre tulburarea genetica care este caracterizata prin existenta unui al doilea cromozom 21. Daca este pus acest diagnostic, apare riscul de dezvoltare a bolii Alzheimer chiar si cu 20 de ani mai devreme.

Lista factorilor de risc in boala Alzheimer poate continua cu situatia in care apare expunerea prelungita la diferite substante. Aici amintim substantele toxice, pesticidele, substantele chimice din categoria celor industriale sau diferite tipuri de poluare.

Stilul de viata si nivelul de educatie sunt de asemenea factori de risc in cazul Alzheimer. Alt factor de risc il reprezinta afectiunile cardiovasculare cronice, persoanele obeze sau persoanele care sufera de diabet zaharat. In privinta stilului de viata, fumatorii si persoanele sedentare se confrunta cu un risc mai mare de a suferi de Alzheimer.

Din perspectiva nivelului de educatie, statisticile vorbesc despre riscul mai redus de a dezvolta Alzheimer pentru persoanele care acorda atentie invatarii pe tot parcursul vietii. Factorii de risc continua cu eventualele lovituri puternice in zona capului sau eventuale traumatisme craniene ori cerebrale.

Diagnosticarea in cazul bolii Alzheimer

Dupa cum se poate vedea de mai sus, factorii de risc sunt diversi si pot fi intalniti in cazul mai multe grupuri de persoane. Din acest motiv de multe ori diagnosticarea se face tarziu. Pentru a diminua efectele cu care vine boala Alzheimer, un diagnostic in faza incipienta este foarte important. In acest context este indicat ca la primele semne ca pot exista probleme neurologice, sa te adresezi unui cabinet de specialitate in neurologie. Investigatiile vor arata daca exista riscul de Alzheimer.