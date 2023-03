Gastronomia din mediul românesc s-ar împărți în era actuală în două mari categorii. Vorbim despre mâncarea din farfurie și cea de pe un ecran. Asta pentru că, de ani de zile, în țara noastră există foarte mulți creatori de conținut care își expun pasiunile, gătitul, mâncarea, faptul de a-i face pe alții fericiți, și în lumea virtuală. Mai întâi a fost scrisul pe blog, apoi a luat amploare vlogging-ul, iar acum prind din ce în ce mai mult materialele scurte, de un minut sau două, postate pe aplicații precum TikTok sau Instagram.

În acest zbucium, în această viteză, oare cât de importantă mai este gastronomia românească, identitatea națională? Pentru a dezbate această temă și pentru a împărtăși cu publicul diversele idei ale oamenilor din domeniu, reprezentanții agenției de publicitate Zaga Brand au organizat sâmbătă primul masterclass despre identitatea gastronomică românească intitulat „Amintiri gustoase”.

Românescul nu e un trend, e tradiție

„Chiar dacă se consumă foarte mult pizza, sushi sau alte mâncăruri de genul, românul mănâncă foarte mult românește, iar asta nu acum, că ar fi vreun trend, nici vorbă. Din experiență zic că de ani buni mi se cere să postez pe canalul meu de YouTube rețete românești, mai ales în perioada sărbătorilor”, spune Geanina Staicu-Avram, bine-cunoscuta creatoare de conținut și autoare pe partea de gastronomie, Jamila. Aceasta este de părere că nu ar trebui niciodată să atribuim ideea de mâncare tradițională românească cu vreo tendință sau vreun curent. „Mâncarea noastră ne trezește amintiri și emoții întotdeauna. Vrem să mâncăm o gogoașă, de exemplu, pentru că bunica ne făcea gogoși când eram mici, cu un gust extraordinar. Și vrem să ne aducem aminte de acele momente”, mai spune Jamila.

Mâncarea ne place tuturor, iar gustările copilăriei sunt acum un mic imbold spre fericire, ne aduce aminte de momentele frumoase din viața noastră. Iar cu acest prilej, în 2023, rețetele video, pozele, poveștile despre mâncarea tradițională românească se pare că prind foarte bine. De sigur, este întotdeauna loc și de idei noi și ingenioase. În acest sens, Alina Muntele, cunoscută în mediul online pentru blocul ei culinar „Ciocolată și Vanilie” povestește cum a îmbinat două elemente la prima vedere incompatibile, dar care s-au demonstrat că fac „masă bună împreună”.

„Soțul meu este un mare fan al băuturii tradiționale românești, iar mie îmi place foarte mult să gătesc dulciuri. Așa că am avut această idee la un moment dat, să îmbin aceste două elemente, într-o zi când soțul meu nu era acasă. Am zis să-l aștept cu ceva inedit și atunci mi-a trecut prin cap să fac un tort cu țuică. Când am urcat rețeta pe blog, prin 2018, a prins foarte bine, era ceva inedit, ciudat, dar care a plăcut. Și sunt de părere că torul meu cu țuică a plăcut pentru că românii sunt fani românește. Țuica este cave tradițional. Știm cu toții că în toate zonele țării se prepară o astfel de tărie, fie că e țuică, pălincă, horincă și așa mai departe”, spune Alina Muntele.

Ce este identitatea gastronomică națională?

Se pune astfel problema unei identități naționale din punct de vedere gastronomic, pe diverse problematici. Este foarte cunoscută dezbaterea dacă sarmaua este sau nu românească, dacă mămăliga aparține sau nu acestui neam. Punem sau nu condimente asiatice în ardeiul umplut? În astfel de discuții, mai ales în era actuală, ar exista foarte multe nuanțe fine și detalii de luat în calcul. „Până la urmă, ce este identitatea gastronomică? Cum o definim?”, se întreabă Adriana Sohodoleanu, antropolog culinar și doctor în Sociologia practicilor alimentare.

