Care este cauza din spatele inundațiilor? George Simion: Nu observăm că pădurile României sunt tăiate

George Simion a scos în evidență faptul că avem parte de inundații „din cauza tăierii pădurilor”, în contextul în care ministrul Mediului, Tanczos Barna”, a transmis la Bruxelles „că noi nu avem nicio problemă aici cu pădurile”.

Mai mult, liderul AUR a explicat că „a insistat foarte mult domnul Cîțu cu proiectul de la Roșia Montană în ultima lună să nu se includă în patrimoniul UNESCO”.

„A fost după trei zile în zona Roșia Montană unde au loc aceste inundații. Nu știu dacă nu a fost să vad care e potențialul zonei pentru că a insistat foarte mult domnul Cîțu cu proiectul de la Roșia Montană în ultima lună să nu se includă în patrimoniul UNESCO.

Știm că avem aur acolo care trebuie dat către canadieni, se vede mult efectul în acest moment, dar nu se vede cauza acestor inundații. Pentru că avem inundații, avem alunecări de teren, avem urși care coboară către localități, dar nu observăm că pădurile României sunt tăiate.

Avem un ministru al mediului, Tanczos Barna, care a transmis la Bruxelles că noi nu avem nicio problemă aici cu pădurile, că le menținem într-o siguranță sporită față de alte țări europene. Dar, din cauza tăierii pădurilor și urșii coboară în localități, avem și aceste inundații și dacă, Doamne ferește, aveam un lac de cianură în cei patru munți care trebuiau dinamitați la Roșia Montană, vă dați seama ce dezastru ar fi fost în toată țara”, a declarat George Simion.

Anunțul făcut anterior de Cîțu

Anterior, premierul a spus că a fost în zonele afectate de inundații din județul Alba.

„Astăzi am fost în zonele afectate de inundații din județul Alba. Am discutat și i-am asigurat pe localnicii cu gospodării avariate că vor primi sprijin de la Guvern și mă voi ține de cuvânt! Am mers în localitatea Ocoliș, însoțit de colegii mei, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, și Nicolae Ciucă, ministrul Apărării.

Împreună am analizat prioritățile de intervenție cu primarii din cele mai afectate zone: Ocoliș, Roșia Montană, Câmpeni și Abrud. Cel mai important este că nu avem victime. Prioritatea este refacerea gospodăriilor. Structurile MAI și MApN vor rămâne în zonă pentru a veni în ajutorul localnicilor, așa cum au făcut și în aceste zile. Le mulțumesc pentru sprijinul acordat.

Guvernul va aloca ajutoare financiare pentru fiecare gospodărie afectată, imediat după ce va primi evaluarea. Rog cetățenii din localitățile avariate să ia legătura cu primarii, pentru a ne asigura că ajutoarele vor ajunge cat mai repede la cei afectați”, a transmis Florin Cîțu.

