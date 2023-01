Subiectul cardurilor de energie a fost discutat în şedinţa de Guvern de miercuri, acestea urmând a fi distribuite de la 1 februarie, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloş. Acesta a explicat care este procedura de funcționare și a precizat că acest card de energie este „documentul care dă dreptul titularului să utilizeze banii pentru ajutorul de încălzire”.

Care este procedura?

„Certificatul de validare a datoriei, odată ajuns la asociația de proprietari, și știind cum se folosește acest certificat, după ce s-a emis cardul de energie, pentru că trebuie aici să lămurim lucrurile, cardul de energie este documentul care dă dreptul titularului de card să utilizeze banii pentru ajutorul de încălzire.

După ce a primit cardul, beneficiarul care vrea să-și plătească căldura la bloc pleacă la asociația de proprietari, solicită asociației de proprietari acest certificat de validare a datoriei. Asociația de proprietari completează cu datele de identificare și suma pe care o datorează certificatul.

După aceea, beneficiarul are în prezent două modalități, acela în care merge la oficiul poștal cu trei documente. Să le reținem, da?

Actul de identitate, cardul de energie și certificatul de validare a datoriei, da, care este pentru căldura la bloc, cu cele trei documente la oficiul poștal, sau, a doua modalitate, la poștaș, poate să își întocmească formalitățile pentru ca să-și plătească căldura la bloc. Este extrem de simplu, nu are documentație sofisticată”, a declarat Marcel Boloş.

MIPE virează banii la 15 februarie

El a explicat că, după ce s-a completat dovada privind serviciile de mandat poștal, poșta are la dispoziție banii pentru beneficiari pe care MIPE îi virează la 15 februarie.

„Din oficiul poștal, după ce s-a completat dovada privind serviciile de mandat poștal, poșta are la dispoziție banii pe care noi i-am virat poștei, pentru toți beneficiarii. Nu este un mecanism în care lumea ia banii și după aceea am scăpat de sub control, scopul pe care îl avem prin intermediul acestui mecanism, ci pur și simplu noi avem virarea banilor.

Pe data de 15 februarie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează banii de la minister către Poșta Română, după care banii se găsesc în cont la Poșta Română și Poșta Română, pentru fiecare dintre beneficiari, încarcă aceste conturi de evidență poștale.

Ele se cheamă conturi de sume în mandat, dar n-aș vrea să înnebunim pe cei care ne urmăresc, ci pur și simplu Poșta Română deschide această fișă de evidență pentru fiecare dintre beneficiari și, apoi, cu fiecare plată, în baza documentelor prezentate, Poșta Română virează banii acolo unde este indicat de către asociația de proprietari.

Asociația de proprietari, în certificatul de validare a datoriei, consemnează datele sale de identificare și contul bancar și din banii virați de către MIPE către Poșta Română se face plata. De aceea poate sună ciudat că lumea nu vede banii. Nu este un mecanism cu bani, nu presupune ridicări de numerar.

Sunt (luate) plăți care se fac la comanda, dacă vreți, beneficiarului, prin aceste servicii de mandat poștal și poșta este cea care virează banii către furnizorii de energie”, a precizat ministrul.

Sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie va fi în valoare de 1.400 lei şi va putea fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023.

Acesta va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe: