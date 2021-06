Medicul Laurențiu Belușică este cel care a transformat spitalul din Găiești într-o adevărată bijuterie, lucru despre care se vorbește, însă, mai puțin. Specialist desăvârșit, Laurențiu Belușică s-a remarcat în media prin încercarea sa de a valorifica optim vaccinurile antiCOVID pe care le primise spitalul său.

În cadrul dezbaterilor noastre, opinia conferențiarului Belușică a fost una deosebit de apreciată. ”Despre piața privată de sănătate trebuie spus că, în România, statul se chinuie de mai bine de 30 de ani. Statul trebuie să aibă un competitor, altfel se va scălda în aceeași situație încă 30 de ani, ceea ce nu este bine deloc. (…) Piața privată trebuie să apară cu siguranță. Trebuie ținut cont, însă, și de pacient, în primul rând”, a opinat doctorul Belușică.

De asemenea, și președintele Federației Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC este interfaţa între organizaţiile membre şi instituţiile statului, instituțiile europene implicate în sănătate, precum şi organizaţiile europene şi internaţionale similar), Cezar Irimia, a venit cu opinii foarte pertinente. ”Și noi ne gândim la un sistem privat de asigurări de sănătate, dar nu în condițiile sistemului socio-economic al României de azi. Astăzi, eu, ca pacient, sunt taxat de două ori. Pentru că imi rezolv problemele în privat, unde plătesc, dar, în același timp, am plătesc și la stat. Normal că sistemul de sănătate este subfinanțat și, dacă o ținem așa, nu vom avea niciun beneficiu din partea sistemului de sănătate din România pentru că, deși avem specialiști buni, avem tot ce ne trebuie, politizarea excesivă a sistemului a dus la o degringoladă totală în ceea ce privește buna funcționare a Sănătății de la noi”, mai spune Cezar Irimia.

În dezbaterea Capital s-a implicat și Cristian Vasile, broker de asigurări de sănătate la firma SafetyBroker: ”Brokerii de asigurări sunt cei ce furnizează serviciile oferite de asigurator către clienți. Cât despre cele două sisteme, cel de stat și cel privat, acestea sunt complementare. Ele nu pot funcționa unul fără celălalt. Apoi, cel puțin în ultimul an, sistemul privat a venit foarte mult în sprijinul celui public. Trebuie să știți că ratele de consum pe asigurările private de sănătate au crescut în ultimul an cu aproximativ 40%. Aceasta pentru că el, cetățeanul, chiar dacă este contribuabil în sistemul public, când a avut o problemă de sănătate și nu a avut cum să se adreseze sistemului public din diverse motive (covid, subfinanțare etc), sistemul privat este cel care a sulinit această nevoie de servicii medicale”.