Aflată într-un mijloc de transport public, cântăreața care s-a retras de ceva vreme din luminca reflectoarelor, a trecut printr-o întâmplare care a marcat-o. Un șofer neatent i-a pus viața în pericol, atât ei, cât și celorlalți călători din mașina.

”Nici nu și-a cerut scuze”

Artista declară că șoferul se face vinovat, dar acesta nu a dorit nici măcar să își ceară scuze, ca mai apoi să treacă totul cu vederea, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, lucru care a revoltat-o la maxim.

În cadrul unei emisiuni TV, aceasta a povestit cu lux de amănunte întâmplarea din mijlocul de transport în comun. Ea mărturisește că în urma unei frâne bruște pusă de șofer a ajuns să se lovească atât de tare cu capul de geam, încât fața i s-a umflat și învinețit, iar durerea a fost una greu de suportat.

Artista a mai adăugat că nu doar ea s-a lovit, ci și ceilalți călători, mulți dintre ei căzând la podea. Nicola a rămas dezamagită când niciunul dintre aceștia nu a sărit să o sprijine atunci când ea i-a cerut socoteală vinovatului.

”Eram umflată, am stat cu gheață pe față ca să nu se învinețească”

”Am făcut cunoscut faptul că eu circul destul de des cu mijloacele de transport public în comun și astăzi am avut parte de un episod foarte rău. Aș fi trecut cu vederea, dacă nu se întâmpla ceea ce a urmat după.

Șoferul a pus o frână neașteptată pentru toată lumea din autobuz, toată lumea a venit spre față, acolo unde eram eu, mulți au căzut pe jos. Eu eram umflată, am stat cu gheață pe față ca să nu se învinețească, am simțit că mi s-a zdruncinat creierul, am dat cu fața de geam.

Iar șoferul, care stătea foarte relaxat, nici nu a venit să-și ceară scuze, nu a venit în autobuz să ridice omul de pe jos, iar când i-am spus acest lucru a avut o reacție de nepăsare. El a văzut ce s-a întâmplat, dar cu toate acestea nici măcar scuze nu și-a cerut și oricum doar eu mă certam cu el, nu a intervenit nimeni”, a spus Nicola la antenastars.