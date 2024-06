Florian Coldea a emis un comunicat de presă în care își exprimă nemulțumirea față de modul în care dosarul său de corupție, investigat de DNA, este prezentat în spațiul public. El este acuzat de facilitarea obținerii de pedepse mai blânde în schimbul unor sume de bani.

În contextul unor suspiciuni legate de implicarea în rețele de trafic de droguri, persoanele din cercul apropiat lui Florian Coldea încep să se distanțeze de el. Una dintre aceste persoane este Mihaela Nicola, asociata lui, care a fost implicată în promovarea intereselor companiei chinezești Huawei prin intermediul site-ului de știri Hot News. Cunoscută în lumea relațiilor publice, Mihaela Nicola a simțit necesitatea să vorbească. A spus că a avut nicio implicare în redactarea comunicatului de presă emis de Florian Coldea.

„Sunt Mihaela Nicola și vă rog să-l rugați pe domnul Mirel Curea să prezinte scuze pentru acuzații, alegații aruncat aiurea. Nu am scris comunicatul domnului Coldea și nu am nicio legătură de niciun fel cu vreun demers de comunicare sau profesional al dumnealui. Am citat, oferit și o rog să mă scuze că am suspectat-o.”, a zis ea în cadrul emisiunii TV „În fața națiunii”.