Părinții ar putea risca o amendă de până la 825 de lei dacă nu respectă anumite norme atunci când își transportă copiii cu mașina.

Indiferent de distanța parcursă, siguranța copiilor trebuie să fie asigurată, iar aceștia trebuie să respecte noile reglementări introduse de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (ECE) privind utilizarea scaunelor auto pentru copii.

În spațiul public au fost distribuite imagini în care anumite persoane își țin copiii în brațe, fără a folosi centura de siguranță, pe scaunul din față al mașinii. Această practică poate reprezenta un adevărat pericol. Deși, în orașe mari precum București, traficul este adesea blocat și se avansează cu dificultate în orele de vârf, acest lucru nu elimină riscul unui accident rutier.

La Timișoara, o fetiță de 10 ani a decedat într-un accident rutier tragic. Pe 5 noiembrie, o șoferiță de 38 de ani a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit, cu o viteză de 100 km/h, de un alt autoturism care circula regulamentar. În mașina respectivă se afla fetița, alături de o altă femeie. Pe 8 noiembrie, micuța a fost înmormântată, iar familia sa este devastată de durere. Se pare că fetița nu purta centura de siguranță în momentul impactului.

La zece zile după acel accident, un alt incident a avut loc într-o localitate de lângă Timișoara. O fetiță de 10 ani și o femeie de 56 de ani au fost transportate la spital, după ce un autoturism condus de o șoferiță de 29 de ani a intrat în coliziune cu mașina în care se aflau victimele.

Ambele persoane au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Timiș.

Un șofer din Cluj a tras un semnal de alarmă către părinții care nu acordă importanța cuvenită siguranței copiilor lor atunci când călătoresc cu mașina.

Ce vreau să spun e că am 2 fetițe și, văzând acest părinte care își plimbă fetița pe aceeași rută pe scaunul din față, fără nici un scaun sau centură, în timp ce se joacă pe bord lângă parbriz, în timp ce mămica avea centura pentru că la viața ei ține. Vreau doar să transmit părinților să nu se joace cu probabilitățile. Riscul, fie el mic, există și în oraș și te poate păli unul când nu te-aștepți. Nu vă credeți prea deștepți, că nu e cazul și degeaba conduceți perfect că există și alții în trafic.

„De aproximativ 1 an jumate fac undeva la 60 km pe zi în oraș. Acum câteva luni, așteptând la un semafor, a intrat unul în mine din spate cu, spunea el, 70 km/h. Dacă asta era viteză sau nu, nu contează, dar impactul a fost destul de serios. Omul se uita pe geam și nu a văzut că se făcuse roșu, deși eu și cei din fața mea eram demult opriți (aprox. 1 min) înainte să apară el.

Conform legislației în vigoare, mai exact articolului 97 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, din data de 04.10.2006, se stabilesc următoarele reguli generale:

„(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din faţă să ţină în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice” se arată în art. 97, punctele 1-3.