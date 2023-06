Ancheta poliției a precizat că Zsuzsa Gyurka suferea de insomnie și depresie, ceea ce ar fi împins-o la sinucidere.

Și totuși, potrivit datelor, Zsuzsa avea planuri mari de viitor, astfel că a luat decizia de a-și părăsi țara natală pentru Elveția, iar mai târziu pentru Marea Britanie, unde a ajuns în urmă cu trei ani.

Se lupta cu depresia

Cu toate astea, pe măsură ce lupta cu depresia s-a intensificat, Zsuzsa s-a izolat de familie și le-a spus că poate gestiona singură situația. La data de 3 martie, ea le-a transmis mamei și surorii sale, prin Facebook Messenger, că nu dorește să comunice cu ele.

Alarmele s-au declanșat când tânăra nu s-a prezentat să bea ceaiul cu un prieten, cum făcea de obicei. Deși fusese văzută cu o zi înainte, nu existau motive de îngrijorare.

Descoperirea trupului ei neînsuflețit a avut loc la data de 9 martie 2023, în camera în care era cazată. Poliția britanică a deschis apoi o investigație, dar anchetatorii au concluzionat că nu existau circumstanțe suspecte.

Conform celor transmise de tatăl tinerei decedate pe Facebook, ceremonia funerară a avut loc la Cimitirul Reformat din Târgu-Mureș, la data de 6 aprilie 2023, după aproape o lună de la deces.

A fost campioană națională la ciclism

Tânăra sportivă a fost descrisă ca fiind o persoană cu un puternic interes pentru natură, călărie și șerpi.

Dar pasiunea ei cea mai mare a fost ciclismul. Înainte să emigreze peste hotare, în perioada adolescenței, ea a câștigat mai multe curse importante și a devenit campioană națională la ciclism în România.

Iată ce declara în iulie 2013, când încă se afla în România: “Ciclism practic de la 12 ani. Am ales acest stil de viaţă fiindcă mi-am dat seama că am talent. Concurez pe şosea, la mountain bike şi ciclo-cros. Nu am o favorită dintre aceste ramuri ale ciclismului.

Pentru mine toate sunt la egalitate. Sunt legitimată la un club francez şi sunt membră a unui club privat din România. Echipament primesc de la ambele echipe. Din fericire, nu mi-am rupt bicicleta până acum şi nici n-am avut căzături spectaculoase.

M-am mai ales cu ceva julituri, dar atâta tot!”. Ambiţioasă din fire, Zsuzsa Gyurka spune că nu are probleme la şcoală din cauza ciclismului. “Chiar dacă lipsesc din cauza sportului, tot reuşesc să am cea mai bună medie din clasă.

N-am materii favorite. La fiecare încerc să învăţ cât de bine pot”, a continuat tânăra campioană a României, care a mai vorbit şi despre marele ei obiectiv: “Mi-ar plăcea să ajung la Olimpiada de la Rio!”.