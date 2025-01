Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a criticat dur declarațiile și pozițiile lui Călin Georgescu, pe care îl consideră „un mare impostor” și un politician oportunist care și-a schimbat radical viziunea asupra sectorului energetic.

Într-un interviu acordat Digi24, Burduja a explicat că Georgescu, care în 2008 susținea tranziția către energie verde, promovează acum un discurs total opus, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind credibilitatea sa.

Sebastian Burduja a respins acuzațiile lui Călin Georgescu cu privire la presupusa relație a tatălui său cu oameni din Federația Rusă, afirmând că nu există nicio dovadă în acest sens și invitându-l pe Georgescu să prezinte probe concrete.

Burduja a subliniat că tatăl său este membru în consiliul de administrație al ALRO, cel mai mare producător de aluminiu din regiune, dar că această funcție nu are nicio legătură cu activitatea sa ca ministru al Energiei.

Referindu-se la politica României față de Rusia, Burduja a punctat că una dintre primele sale măsuri ca ministru al Digitalizării a fost interzicerea soluțiilor antivirus rusești în instituțiile publice, inclusiv Kaspersky. Acest lucru demonstrează, în opinia sa, o poziție fermă împotriva influențelor străine nedorite.

”Față de Federația Rusă, nu doar că am spus niște lucruri, dar am și făcut niște lucruri. Printre primele măsuri la Ministerul Digitalizării a fost să interzic toate soluțiile antivirus rusești în instituțiile publice românești. Și am inițiat proiect de lege, l-am adoptat, a fost promulgat și astăzi nu are voie Kaspersky, sau vreo altă soluție rusească, să fie într-o instituție publică”.